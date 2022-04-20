وصفات طبيعية لعمل ماسكات لتفتيح البشرة وترطيبها بأقل التكاليف

البشرة النقية الصافية الخالية من العيوب والتجاعيد حلم كل فتاة في العالم، حيث تتعرض البشرة للجفاف بسبب تعرضها للشمس وعوامل الجو وكثرة استخدام الكريمات التي لا تناسب نوع البشرة، كل ذلك يؤدي إلى اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة فيها، نحلم جميعا بكريم يقوم بترطيب البشرة وتفتيحها دون الذهاب إلى مراكز التجميل أو اللجوء إلى التدخل الجراحي، الماسكات الطبيعية تعمل على توحيد البشرة وتنقيتها فيجب اتباع نظام ترطيب البشرة واستخدام المرطبات الطبيعية، والخيار والزبادي والعسل الأبيض وزيت الزيتون وزيت جوز الهند من المكونات الطبيعية التي ترطب البشرة.

وصفات طبيعية لعمل ماسكات لتفتيح البشرة وترطيبها

هناك مجموعة كبيرة من الوصفات التي يستخدم فيها مكونات من الطبيعة تحتوي على عناصر هامة تساعد البشرة على التركيب وتجديد الخلايا.

ماسك الزبادي والعسل والليمون:

نقوم بوضع ملعقة من الزبادي البلدي مع ملعقة من العسل الأبيض.

نضع عليها نصف عصير ليمونة نقوم بتوزيع المايك على البشرة ونتركه من عشر إلى خمس عشرة دقائق.

بعدها نقوم بإزالة الماسك ويغسل الوجه .

يحتوي هذا الماسك على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي ترطب البشرة.

فيتامين سي الموجود في الليمون يعمل على تفتيح البشرة.

العسل والزيت من المركبات الطبيعية.

ماسك الخيار والزبادي لترطيب البشرة

نقوم بإحضار خيارتين ونقوم ببشرتها ناعم جدا.

نضع على الخيار المبشور ملعقة من الزبادي ونقلبها جيدا.

نضع الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق فقط.

نزيل المكونات من على البشرة ثم نقوم بوضع فيتامين ايه وندلك البشرة جيدا.

ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز والعسل الأبيض

نقوم بإحضار ملعقة من زيت اللوز المر ونضع عليها ملعقة من زيت الزيتون.

نخلط المكونات جيدا باستخدام ملعقة خشبية.

نضيف عليهم نصف ملعقة من العسل الأبيض.

نقلب جيدا ثم نقوم بوضع القليل من الخليط على الوجه.

نضع الماسك قبل النوم حتى تمتص البشرة كل المكونات.

فوائد الماسكات الطبيعية للبشرة

الماسكات الطبيعية تعمل على تفتيح البشرة حيث يحتوي زيت الزيتون على مضاد للأكسدة يفتح البشرة من الاسمرار، والزبادي يرطب البشرة، زيت اللوز المر يساعد البشرة في التفتيح، الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من المياه ترطب البشرة.