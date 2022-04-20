نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لعمل الإكلير في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات وبطعم خيالي في المقال التالي

الإكلير واحد من أشهر الحلويات الفرنسية التي نحبها ونقوم بالذهاب المطاعم الكبري لتناولها، ويتم استخدام الكثير من الحشوات مثل الكاستر أو الكريم شانتيه، بحث عدد كبير من الأفراد باستخدام جوجل ويوتيوب على الطريقة الصحيحة لعمل الإكلير في المنزل، أعداد الإكلير لا يحتاج إلى وقت طويل لعمله، حيث كمية قليلة من المكونات يعطي عدد كبير من حبات الإكلير يمكنك تناولها مع القهوة صباحا قبل التوجه إلى العمل أو يقدم في حفلات أعياد الميلاد مع الجاتوه، يتميز الإكلير بالطعم المميز فهو قريب في طريقه الأعداد إلى بلح الشام. الطريقة الصحيحة لعمل الإكلير في المنزل كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة سكر.

مكعب زبدة.

فانيليا.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة بيكنج بودر. حشو الإكلير ربع كوب من الكاسترد الجاهز

كوب من الحليب.

شيكولاتة مذابة لتزيين الوجه.

مكسرات مجروشة. طريقة إعداد الإكلير في المنزل وقت الإعداد عشرين دقيقة فقط.

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية

نضع الماء والزيت على النار وعند الغليان تقوم بوضع مكعب الزبدة وملعقة السكر ونتركها لمدة دقيقة السكر يساعد على إعطاء اللون الذهبي ويجعلها مقرمشة من الخارج.

ثم نقوم بوضع الدقيق على المكونات ونقلب حتى يتم تجمع العجينة وتصبح كره.

نقوم بفرد العجينة على طبق كبيرة ونضعها في العجان ونقليها حتى تبرد.

نضيف البكنج بودر يساعد على انتفاخ حبات الإكلير، ويجعلها هذه.

نقوم بوضع الفانيليا مع البيض ونضيف البيض تدريجيا حتى تصل إلى قوام عجينة لزجة.

نضع العجينة داخل الكيس الحلواني ثم نقوم بوضع الورق المخصص للخبز ونضع عليها حبات الإكلير بعد تشكيلها.

ندخلها فرن متوسط الحرارة حتى تنضج نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد.

نقوم بتجهيز الحشو حيث تقوم بإذابة الكاسترد مع الحليب ونرفعها على النار.

نترك الكاسترد حتى يبرد ونقوم بفتح حبات الإكلير ونضع الكاسترد بداخلها ثم نغمس حبات الإكلير في الشوكولاتة المذابة.

كما يمكن استخدام الكريم شانتيه في حشو الإكلير بدلا من الكاسترد

ثم نقوم برش المكسرات المجروشة على الوجه. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لعمل الإكلير في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات وبطعم خيالي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لعمل الإكلير في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات وبطعم خيالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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