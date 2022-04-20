نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات زيت اللوز الرهيبة قبل النوم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

تعتبر وصفات زيت اللوز ، من أروع الوصفات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، وطريقة تحضيرها بالمنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا مجهود ولا مصروفات باهظة الثمن، وتقضي نهائياً على مشاكل البشرة المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، كما يمنح زيت اللوز الحلو والمر نضارة وحيوية للبشرة غير عادية مما يجعل الكثير من الناس ينبهرون بجمالك، وهو رائع في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة، ويعيد لها شبابها وحيويتها في أسرع وقت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفات زيت اللوز الرهيبة قبل النوم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل. وصفة زيت اللوز والحليب البودرة لإزالة التجاعيد سوف نتعرف على طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، ثم نضيف عليها ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نقوم بغسل الوجه وتجفيفه جيداً من الماء، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه وندلك برفق لمدة خمس دقائق.

نترك الخليط على الوجه لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين النتائج بنفسك سوف تبهرك. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة زيت اللوز والعسل لتفتيح البشرة بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- يتم خلط ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ، مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بدهن الوجه كل ليلة قبل النوم مباشرة ويترك على الوجه لمدة نصف ساعة كاملة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك بنفسك. طريقة عمل وصفة زيت اللوز والنشا لشد البشرة سوف نتعرف على تحضير الوصفة بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر وعاء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من زيت اللوز ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات.

نقوم بدهن الوجه كل ليلة بالخليط ويترك لمدة عشرين دقيقة على الوجه.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى نزيل بقايا الماسك بالكامل.

وسوف تلاحظين الفرق بنفسك وسوف تصبح بشرتك ناعمة وجميلة. عمر شويل - جدة وصفات زيت اللوز الرهيبة قبل النوم لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد - ثقفني

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