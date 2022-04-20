نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة يابانية قنبلة لتبيض الوجه والجسم 10 درجات والقضاء على التجاعيد والتصبغات كأنك في 20 من عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة من أكثر الخطوات التي يرغب الكثير من السيدات في تحقيقها ودائما ما يلجأن الي استخدام الكريمات التي تستخدم لهذا الغرض كما يعتقد الكثير, ولكن على العكس فإن هذه الكريمات لها تأثير ضار على البشرة وذلك لأن معظمها يحتوي على مواد كيميائية معينة تتراكم في مسام البشرة وتسبب انسدادها وظهور الحبوب وتسبب جفاف البشرة بشكل شديد ولذلك ينصح الكثير من خبراء الحفاظ على البشرة بالأتجاه الي استخدام الطرق الطبيعية التي تبيض البشرة وتعالج اي مشاكل بها, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل.

خطوات استخدام البطاطس في تبيض البشرة وعلاج التجاعيد والبقع

البطاطس من الطرق الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها للتخلص من أسمرار الشمس وتفتيح البشرة بشكل كبير, كما أنها تحتوي على النشا بنسبة كبيرة والتي تساعد في تفتيح المسام والتخلص من الدهون المتراكمة بها والتي تسبب ظهور الحبوب, والبطاطس من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة للحماية من أشعة الشمس الضارة التي تتلف خلايا البشة, ويمكن استخدام البطاطس بأكثر من طريقة أهمها الآتية:-

نقوم ببشر حبة من البطاطس ونضعها في قطعة من الشاش الأبيض وبعد ذلك نقوم بتصفيتها للحصول على الماء الموجودة بها.

نضع علي الماء معلقة من الدقيق ومعلقة من عصير الليمون ونقلبهم ونوزع الخليط على البشرة.

نترك الوصفة على البشرة حتى تجف وتمتصها خلايا البشرة وبعد ذلك نشطف البشرة بالماء.

طريقة تفتيح البشرة وعلاج التجاعيد بالردة في خمس دقائق

الردة من المكونات التي يتم اشتقاقها من الدقيق ولها أهمية كبيرة للبشرة حيث أنه تحتوي على حبيبات خفيفة تعمل على تقشير الوجه بشكل جيد, كما أنها تساعد في عملية التفتيح والتخلص من أسمرار الشمس والبقع التي تظهر نتيجة للحبوب, ويمكن استخدام الردة مع الزبادي والليمون عن طريق خلط الثلاث مكونات بكميات متساوية منهم, ونوزع هذا الخليط على البشرة ويجب أن يتم تنظيفها بالغسول المناسب وبعد ذلك ندلك البشرة بحركات دائرية خفيفة, وبعد ذلك ننظف البشرة بالماء ونضع عليها كمية من ماء الورد لترطيبها.