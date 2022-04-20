نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايدي كالاميرات.. ضعيها 10 دقائق على اليدين ولن تصدقي النتيجة تبييض ونعومة والتخلص من سواد المفاصل نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سمرار اليدين والمفاصل من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من السيدات بسبب تعرض اليدين للشمس, وبسبب الجفاف الشديد في الجلد, والذي يؤدس الس التعرض لتشقق في جلد اليدين واسمراره واسمرارالمفاصل في اليدين, ويبحث الكثير ممن يعانون أسمرار في اليدين عن طريقة للتبيض اليدين والتخلص من أسمرار المفاصل ويكون تأثيرها سريع على جلد اليدين, وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لتنعيم اليدين سنوضح خلال السطور التالية أفضل هذه الطرق التي تساعد في تنعيم اليدين وتقليل تكسر الأظافر وتطويلها.

كيفية استخدام خلطة الثوم والليمون لتطويل الأظافر وتنعيم وتبيض اليدين في 5 دقائق

الثوم واليمون خلطة طبيعية تساعد في التخلص من الأسمرار في اليدين كما أنها تعمل على علاج الجلد المتشقق وتساعد في تفتيح الأسمرار في مفاصل الأصابع, كما أنه تحتوي على الفيتامنيات الازمة لتغذية الأظافر والتي تقوي الأظافر وتقلل من تكسيرها وتساعد في تطويل الأظافر ويمكن استخدام هذه الخلطة بالطريقة التالية:-

نضع فصين ثوم مهروسين على ربع كوب من زيت الزيتون.

نضيف عليهم عصير ليمونة كاملة وبعد ذلك نضع هذا الخليط في حمام مائي حتى يسخن قليلا.

يترك هذا الخليط ثلاث أيام وبعد ذلك نبدأ في استخدامه عل اليدين وتدليك الأظافر باستخدامه, ونتركه على اليدين والأظافر ربع ساعة وبعد ذلك يتم شطفهم بالماء.

خطوات عمل خلطة تفتيح اليدين بالأرز في البيت

الأرز مكون معروف باحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامنيات التي تعمل على تبيض اليدين ويساعد في التخلص من أي تجاعيد في الجلد, كما أن هذا الخليط يرطب الجلد ويحافز عليه من التشقق ومن الأسمرار ومع الأنتظام في استخدام هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع ستتحول بيضاء وناعمة. ويمكن تحضيره بالطريقة التالية:-