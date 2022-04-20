ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها إلي فراخ طازة حتي لو مجمدة من سنة لن تصدقي النتيجة

ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها لفراخ طازجة حتي لو مجمدة من سنه نتعرف على هذا المقدار أو المكون الهام والذي يتوفر في مطبخك وله الكثير من الفوائد ولكن فيما يخص الطريقة التي من خلالها يتم فك الدجاج المثلج شديد التجمد فقد أثبت جدارته بالفعل، وكل ربات البيوت تحرصن على التعرف على هذا المكون نظرًا لأن النوعية للدجاج المجمد قد تكون أقل من حيث قيمتها السعرية عن نوع الدجاج الطازج، وفيما يلي أهم المعلومات عن هذا المكون، والطريقة التي يمكنك من خلالها أن تستخدميه فهي أيسر طريقة للتحسين من جودة الدجاج كامل التجميد ويكون بمستوى قريب جدا للدجاج الطازج.

ملعقة واحدة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها لفراخ طازجة حتي لو مجمدة من سنه

أغلب الأحيان قد تقوم ربة البيت بالتخزين لأنواع الدواجن المختلفة بالفريزر والاستهلاك منها، وقد تكون مدة التجميد طويلة، ولكي تكون الدواجن صالحة للاستخدام وسهلة الفك من دجة التجمد التي تكون عليها من الممكن أن تعتمدي على الطريقة الأكثر تميز فهي عبارة عن محلولٍ له مفعول السحر حينما توضع به أي دجاجة متجمدة بشدة، فالمحلول يزيل حالة التجمد خلال وقتٍ وجيز كما يعمل على التنظيف التام لأي دماء قد تكون متبقية بأنسجة اللحم للدجاج، كما أن له أثر مطهر ومعقم لنسيج اللحم ضد أي نوع من أنواع الكائنات البكتيرية.

طريقة لفك الفراخ المجمدة وتحويلها لفراخ طازجة

حتي لو كانت الدواجن مجمدة من سنة كاملة فمن الممكن أن تتبعي ما يلي: