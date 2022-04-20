ضعي الصابون علي الخيار ولن تصدقي النتائج مدهشة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

اصابون والخيار من الوصفات المغربية الأصل التي يمكن استخدامها للجسم للتفتيح حيث يحتوي على العديد من العناصر التي تعالج جلد الجسم وتقلل من الأسمرار وخاصة في الركب والأكواع والأماكن الحساسة دون أن تسبب أي التهاب في الجلد لأنها عبارة عن مكونات طبيعية مفيدة جدا وتغذي الجلد, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات الطريقة التي يمكن استخدام الصابون والخيار بها لتبيض الجسم بشكل فعال, وسنوضح خلال السطور التالية كيفية تبيض الجلد بشكل فوري باستخدام الخيار مع الصابون.

خطوات إعداد وصفة التفتيح الجبارة بالصابون والخيار

الخيار من العناصر التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل والتي تساعد في تقليل التهاب الجلد وتعمل على تبيض الجلد بشكل فعال, كما أنه يعمل على ترطيب الجلد بشكل عميق, ويمكن استخدام الخيار مع الصابون لعمل وصفة فعالة لتبيض الجلد حيث أنها تساعد في التخلص من الدهون الموجودة على الجلد وتساعد في التخلص من شعر الجسم الذي ينمو تحت الجلد, ويتم تحضيرهم بالطريقة التالية:-

نقوم بخلط ثمرة خيار مع ربع كوب من ماء الورد في الخلاط ونصفيهم جيدًا.

بعد ذلك نصفي الخليط ونضع عليه معلقة نشا كبيرة, ونضيف عليه صابونة مبشورة.

نضع الخليط في حمام مائي ونقلبه حتى تذوب حبيبات الصابون ونقلبهم جيدًا.

يجب وضع الجسم تحت الماء الساخن قليلا حتى تتفتح المسام, ونوزع الوصفة على الجسم بالكامل.

نترك الوصفة على الجسم عشر دقائق وبعد ذلك نفرك الجسم بالليفة ونغسل الجسم بماء

بارد.

خطوات تفتيح الجسم بوصفة الشوفان والترمس في خمس دقائق

الشوفان والترمس من الوصفات التي لها خصائص تعمل على تبيض الجسم والتخلص من أي أجزاء داكنة به ويمكن استخدام هذه الوصفة بالطريقة التالية:-