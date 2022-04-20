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مع اقتراب عيد الفطر المبارك يزداد البحث من قبل سيدات البيوت عن طريقة تحضير كعك العيد، كحك العيد والبسكويت والبيتي فور من ضمن مظاهر الاحتفال بمجيء عيد الفطر المبارك، وهي من عادات المصريين أن يقوموا بتحضير الكحك والبسكويت في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل عيد الفطر، ليقوموا بتقديم الكحك والبسكويت بجانب حلويات العيد للضيوف في العيد، وتقوم العائلات بالتجمع وعمله معًا ويفرح الصغار والأطفال والكبار ويقومون بمساعدة أهاليهم في تحضيره، حتى يتم إدخال الفرحة والسرور عليهم، وتقوم برامج الطبخ بعمل جميع أنواع كحك العيد، ولكن تريد السيدات طريقة تحضير الشيف حسن. مكونات تحضير كعك العيد طريقة الشيف حسن أولاً لكي بنجاح كحك العيد يجب اختيار أجود أنواع المكونات وهي: عدد خمسة أكواب من السمن، ويفضل أن تكون بلدي.

كيلو جرام من الدقيق أفخم الأنواع.

اثنين ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبان من الحليب الدافئ.

ملعقتين كبيرة من السكر.

سنة ملاعق كبيرة من السمسم.

رشة من الملح.

كوبان من السكر المطحون.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

فانيليا. خطوات التحضير نأخذ كوب واحد من السمنة، ونضع عليه السكر المطحون، ونقوم بتقليبه جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي، ويكون طعمه مثل طعم الزبدة.

نقوم بتسييح باقي السمنة على النار.

نقوم بتسخين اللبن، ووضع بداخله ملعقتين من السكر ونقلبه جيدًا، ثم نقوم بإضافة الخميرة إليه، ونقلبه جيدًا حتى تذوب الخميرة والسكر في الحليب.

نقوم بوضع الدقيق والسمنة ونقلبهم جيدًا، ونضع عليه البيكنج بودر، و مقدار الفانيليا، والسمسم ويكون تم تنقيته، ونضيف ملعقة من رائحة الكحك، ونقوم ببس المكونات معا، أي خلطهما و فركها بين الأصابع دون العجن.

نقوم بإضافة خليط السمنة والسكر الكريمي، حيث يجعل طعم الكحك معتدل وبه نسبة من السكر.

بعد ذلك نضيف الخميرة المذابة في الحليب الدافئ، ونبدأ في عجن المكونات.

إذا أردنا إضافة سوائل يمكن إضافة الحليب ولكن مقدار صغير والعجن حتى يتم الحصول على عجينة طرية.

نقوم بتقطيع الكحك إلى دورة صغيرة، ونقوم بنقشه باستخدام المناقيش الخاصة بالكحك.

ثم وضعه في صينية ليرتاح، وبعد ذلك نبدأ في تسويته.

يمكن استخدام أي حشو مثل العجوة أو الملبن. عمر شويل - جدة كحك العيد عاوزينه ناعم بيدوب في الفم يبقى تعمليه بطريقة الشيف حسن - ثقفني

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