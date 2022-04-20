وصفة الفازلين والثوم لإنبات فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة الصاروخ كثافة ونمو بدون توقف مثل شعر الهنديات

لفازلين من المواد التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض الخاصة بالشعر والجلد وذلك بسبب فوائده المتعددة لكل منهما, ومن أهم استخدامات الفازلين أنه يعمل على إنبات الشعر مرة أخري حتى في الأماكن التي تعرضت للصلع وذلك عند استخدامه مع الثوم, ولكن لا يعرف الكثير ممن يعانون من الصلع عن الطريقة الصحيحة التي يمكن استخدام الفازلين بها للحصول على نتيجة فعالة وسريعة ولذلك سنتناول خلال هذا المقال الطريقة الفعالة التي يمكن استخدام الفازلين والثوم بها لعلاج الأماكن الفارغة في فروة الرأس.

خطوات استخدام الفازلين والثوم بشكل صحيح لإنبات الفراغات

تساقط الشعر والتعرض لفراغات في فروة الرأس من مشاكل فروة الرأس الشائعة والتي تحدث بسبب نقص في العديد من العناصر التي تغذي الشعر كما أنها يمكن أن تكون بسبب العوامل الوراثية وتعد الفازلين والثوم من المكونات التي تستخدم بشكل شائع في التخلص من مشكلة الصلع بسبب احتوائها على عناصر تنشط فروة الرأس بشكل كبير وتعمل على إعادة إنبات الشعر بشل سريع لا يصدق بعد استخدامها مباشرة, ويتم إعداد وصفة الإنبات هذه بالخطوات التالية:-

نقوم بهرس كمية من فصوص الثوم ونصفيهم للحصول على الماء والزيوت الموجودة بهم.

نضع على هذه الماء معلقتين فازلين ونقوم بتسخين الخليط في حمام مائي حتى يذوب الفازلين.

يجب أن يكون الشعر نظيف ونبدأ في توزيع الخليط على الفروة مع التدليك بشكل جيد من كل أجزاء الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق وبعد ذلك نترك الوصفة على الشعر طوال الليل.

نغسل الشعر بماء ساخن في البداية للتخلص من الفازلين وبعد ذلك نشطفه بماء بارد ويمكن استخدام هذه الخلطة مرتين كل أسبوع.

أهم الخطوات التي يمكن القيام بها لتحفيز نمو الشعر والتخلص من الصلع

يجب الحرص على تدليك فروة الرأس باستخدام الزيوت التي لها قدرة على إنبات الشعر مثل زيت الخروع وزيت اللوز المر وذلك لمدة ربع ساعة كل يوم.