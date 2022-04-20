وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جنااان

يابطاطس خضار يمكن تحضيرها بأكثر من طريق في البيت, وهي من الخضروات التي يحبها الكبار ويحرص الأمهات على تحضير وصفات للبطاطس جديدة بعيدا عن الطرق المعتادة لتحضيرها في البيت ومن أفضل وصفات البطاطس هي البطاطس في الخلاط والتي يتم استخدام الخميرة الفورية في تحضيرها, وهي من الوصفات الجديدة التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير والتي لا يعرف الكثير طريقة إعدادها في البيت ولذلك سنوضح خلال السطور التالية كيفية إعداد البطاطس في البيت في الخلاط بسهولة.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة

ماهي المكونات الأزمة تحضيرها لعمل البطاطس في الخلاط

حبتان بطاطس.

معلقتين نشا.

معلقتين دقيق.

معلقتين خميرة فورية.

فلفل أخضر.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

معلقتين زيت.

بقدونس.

خطوات عمل وصفة البطاطس مع الخميرة الفورية في الخلاط

وصفة البطاطس مع الخميرة من أفضل طرق تحضير البطاطس في البيت ويمكن تجهيزها بالطريقة التالية:-

نقشر حبتين البطاطس ونقطعهم ونضعهم في الخلاط ونضع عليها كمية ماء صغيرة وبعد ذلك نقوم بخلط البطاطس حتى يصبح قوامها ناعم.

نصفي خليط البطاطس للتخلص من أي قطع به ونحصل على الخليط الناعم.

نضيف على البطاطس النشا والدقيق ونقطع الفلفل الأخضر ونضع معه البقدونس المفروم.

نضع الخميرة الفورية, نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا, ونقلبهم معًا وبعد ذلك نغطي البطاطس ونتركها نصف ساعة.

نسخن طاسة ونضع بها معلقتين من الزيت ونبدأ في صب خليط البطاطس حتى يتكون قرص ونتركه حتى ينضج مع تقليبه على كل الجهات حتى يصبح لونه ذهبي جميل ونقدمه.

خطوات عمل فطائر البطاطس في البيت بسهولة