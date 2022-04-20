اصبغي شعرك للعيد لون أحمر اكاجو بمكونات طبيعية بدون حناء ولا اوكسجين وبدون شيب النتيجة مذهلة

صبغ الشعر من العادات التي يحب الكثير من السيدات أتباعها بين الحين والأخر وخاصة في حالة ظهور الشعر الأبيض ولكن استخدام الصبغات الكيميائية على الشعر يسبب العديد من الأضرار للشعر حيث أنها تسبب في ضعف الشعر بشكل كبير وتلف البصيلات وبالتالي تساقط الشعر كما أنه لون الصبغات الكيميائية لا يثبت في الشعر بشكل كبير ويعاد الشعر الي لونه الطبيعي مرة أخري, ولذلك يمكن استخدام الصبغات الطبيعية لأنها أمنة جدًا على الشعر, وخلال السطور التالية سنوضح المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو.

كيفية صبغ الشعر باللون الأحمر الأكاجو في البيت بالبنجر

البنجر مكون طبيعي يحتوي بصفة أساسية على الحديد حيث أنه يقلل من تساقط الشعر ويحتوي على فيتامين ه والذي يعمل على تنعيم الشعر والحفاظ عليه من التقصف, كما أن البنجر يتميز باللون الأحمر المميز الذي يكسبه للشعر ويجعل الشعر لامع وصحي, كما أنه يمكن استخدامه مع بعض المكونات الأخري التي تساعد في بقاء الشعر باللون الأحمر الأكاجو لفترة طويلة دون التسبب في أي أضرار على الشعر ويتم تحضير هذه الصبغة بالطريقة التالية:-

نقشر ثمرة من البنجر ونقطعها ونضعها في إناء على النار وعليهم كمية ماء ونغليهم.

بعد ذلك نقوم بتصفيه الخليط ونضع عليه معلقة من النشا وهو ساخن ونقلبه للحصول على قوامثقيل.

نضع ربع كوب من زيت القرنفل ومعلقتين من خل التفاح ونقلب المكونات معا.

نبدأ بعد ذلك في توزيع الصبغة على الشعر ونتركها على الشعر خمس ساعات وبعد ذلك نغسلها من الشعر.

كيفية استخدام الكركدية الطبيعي في تجهيز صبغة للشعر باللون الأحمر الأكاجو

صبغة الكركدية من أفضل الطرق التي يمكن اتباعها لصبغ الشعر كما أنها تحافظ على الشعر بلونه لفترة طويلة دون أن تسبب أي أضرار لبصيلة الشعر, ويتم تحضيرها بخلط كوب من مغلي الكركدية ونضع عليها ربع كوب من الخل ونقلبهم ونضعهم في زجاجة ونرش على كل أجزاء الشعر ونتركه نصف ساعة ومع الاستخدام بشكل منتظم سيتغير لون الشعر بشكل طبيعي.