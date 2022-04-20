سر كريم النشا والكركم المعجزة لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد بلا عودة مهما كان عمرك

عندما يتقدم الانسان في العمر يحدث تغير كبير للبشرة وتبدأ بظهور علامات التجاعيد كما أن التعرض المستمر لأشعة الشمس يجعل البشرة داكنة، وبسبب ذلك يلجأ الكثير من الناس إلى استخدام المنتجات التجميلية التي تساعد في الحصول على بشرة بيضاء نقية وخالية من التجاعيد، ولكن البعض يفضل استخدام وصفات طبيعية حتى لا يحدث أضرار للبشرة ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد فتابعونا.

يدخل النشا فى أغلبية مستحضرات التجميل والعنايه بالبشره والجسم فإنه مكون طبيعى سحرى يسهل عليكي الكثير من الوقت والجهد المبذول فى استعمال المستحضرات التجميلية التى لا تعطينا النتيجه المطلوبة فى تفتيح وتبييض البشرة فانها يستعمل فى العديد من الخلطات الفعالة التى تحققت نجاحاً كبيراً فى التبييض الطبيعي دون أى أضرار جانبية على البشرة فإنه يساعد على توحيد لون البشرة والعمل على تقوية وتغذية خلايا البشرة لاعطائها بياض ناصع بدون اى مجهود .

طريقة عمل كريم النشا والكركم لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد

التجاعيد والاسمرار من اكثر الاشياء المحرجة والمزعجة التي تتعرض لها كل سيدة وفتاة وتجعلهم في حالة حزن من الوصول إلى تلك الحالة، لذلك بحثنا عن أهم المكونات التي تتواجد في كريمات التفتيح العالمية وتساعد على ازالة التجاعيد و اثار الحبوب و تبييض وجدنا الكركم من أكثر المكونات الفعالة والمؤثرة على البشرة بشكل كبير جدًا بسبب ما تحمله من مضادات الأكسدة.

نقوم بخلطة ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نقوم بعجن المكونات بالقليل من ماء الورد ونقلب جيدا للحصول على عجينة سهلة الفرد.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء.

ماسك النشا والحليب والكركم

نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الكركم ثم نضيف ملعقة من الحليب مع كمية قليلة من الماء ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام شبه سائل.

ثم نقوم بفرد هذا الماسك على الوجه ونتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا من أجل الحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال.

الزبادي والكركم لبشرة نضرة

نقوم بخلط نصف ملعقة من الكركم مع ملعقة صغيرة من الزبادي ثم نضيف ملعقة صغيرة من خل التفاح مع قطرات من زيت الليمون.

قبل وضع هذا الخليط على الوجه نقوم بتنظيف الوجه جيدا للتخلص من الأوساخ والجراثيم الذي توجد على البشرة بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة أكثر نضارة وجمال وهو أيضا يقوم بترطيب البشرة.

فوائد كريم النشا والكركم