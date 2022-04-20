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كعك العيد الذي يعشقه الكبير والصغير والذي لا غنى عنه في ليالي العيد، واليوم سوف أقدم لكي طريقة لعمل أنجح كعك للعيد ناعم ويذوب في الفم بخطوات سهلة وبسيطة وبحشوتين ملبن وعجوة. مكونات تحضير كعك العيد الناعم: كيلو من الدقيق الفاخر.

2 كوب ونصف من السمنة البلدي.

ربع كوب من الحليب البارد.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بهارات الكعك. لحشوة كعك العيد بالملبن نحتاج إلى: نصف كيلو من الملبن السادة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من روح الموز. لحشوة كعك العيد بالتمر نحتاج إلى: ربع كيلو من التمر أو العجوة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة من ريحة الكعك. طريقة تحضير كعك العيد الناعم: أولا نقوم بتجهيز حشوة الملبن وحشوة العجوة للكعك.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الملبن.

نضيف إليه ملعقة كبيرة من روح الموز وملعقة سمنة وملعقة السمسم.

ثم نقوم بعجن الملبن بالمكونات جيدا ويتم تقسيم الملبن وتشكيله على شكل كرات صغيرة.

تحضير حشوة التمر، في وعاء عميق نضع العجوة والسمنة وريحة الكعك.

نعجن المكونات جيدا حتى نحصل على قوام ناعم للعجوة، ثم نقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة.

الأن نقوم بتجهيز عجينة الكعك الناعم، في وعاء صغير نضع الماء واللبن والسكر ونمزجهم جيدا.

ثم في وعاء عميق وكبير نقوم بإضافة الدقيق والسمسم والخميرة والبيكنج بودر والملح وريحة الكعك.

بعدها تقليب المواد الجافة جيدا، ثم نضيف إليها السمن البلدي.

تغليف الدقيق بالسمن جيدا لمدة ربع ساعة حتى نحصل على خليط رملي.

لمي العجينة ونضيف إليها اللبن والماء والسكر بالتدريج الذي سبق إعداده.

ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها لترتاح لمدة عشر دقائق.

تشكيل عجينة الكعك ونقوم بحشوها بالتمر أو الملبن.

عمل لها شكل ببصامة الححك ثم نضعها في صينية الخبز.

ثم ندخل الكعك فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة عشرون دقيقة. عمر شويل - جدة مقادير الكحك الناعم الدايب بالسمن الساخن Eid cake - ثقفني

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