اصبغي شعرك للعيد باللون البني المحمر ودرجات مختلفة من الألوان بمكونات طبيعية من البيت بدون حناء ولا اكسجين لن تصدقي النتيجة

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تعشق الفتيات تغيير لون شعرهم خاصة في المناسبات والأعياد ولكن كثرة استخدام الصبغات التي يوجد بها نسبة عالية من الأكسجين والمواد الكيميائية تضر بصحة الشعر، ولكن الآن يمكنك صبغ الشعر بكل احترافية في البيت وبمكونات طبيعية مفيدة لبصيلات الشعر وتقوم بتقويته ولذلك نقدم لكم صبغ الشعر باللون البني المحمر فتابعونا. صبغ الشعر باللون البني المحمر في البيت المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الكركديه.

كمية مناسبة من قشر الرمان المجفف.

ملعقة من الحبة السوداء.

كيس شاي أخضر.

ملعقة من الزعتر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة من الكاكاو المر.

2 ملعقة كبيرة من ورق السدر.

ملعقة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر قدر ونضع بداخله الكركديه مع قشر الرمان والحبة السوداء وأيضا الشاي الأخضر والزعتر ونغمر المكونات بالماء. نرفعها على النار مع تغطية الوعاء لمدة 10 دقائق ثم يوضع جانبا لكي يصبح دافئ ثم يصفي في بولة عميقة نضع الكاكاو المر. مع السدر المطحون وزيت جوز الهند ثم نضيف الخليط المصفي تدريجيا لحين الحصول على قوام سهل الفرد ثم يوزع على الشعر. ويجب أن نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء للتأكد من وصول الصبغة للشعر جيدا ثم يغطي ويترك لمدة ساعتين ويغسل بالماء والشامبو. صبغ الشعر لون بني شوكولاتة المكونات: كمية مناسبة من قشر الجوز.

فنجان صغير من الميرمية.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نغلي قشر الجوز مع الميرمية في كمية مناسبة من الماء لمدة 5 دقائق ثم يصفي ويضاف إليه القهوة سريعة الذوبان وزيت جوز الهند. يوزع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى النهاية ثم يغطي ويترك لمدة 4 ساعات ويغسل بالماء وشامبو طبي وسوف تلاحظي الفرق. صبغ الشعر باللون البني الداكن المكونات: 3 ملاعق كبيرة من القهوة.

2 كيس من الشاي الأسود.

نصف كوب بابونج مجفف.

ملعقة صغيرة من زيت القرفة. طريقة التحضير والاستخدام: نضع القهوة والشاي الأسود وكذلك البابونج في قدر مع الماء ثم نرفع المكونات على النار حتى تغلي وعندما تبرد تصفي جيدا. يضاف زيت القرفة ونقلب ثم يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر كاملا ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو. القهوة والبلسم لصبغ الشعر باللون البني المكونات: 2 ملعقة من القهوة المطحونة.

كوب من البلسم.

كوب من القهوة الثقيلة. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتحضير كوب من القهوة الثقيلة ثم نضعها جانبا حتى تبرد في بولة عميقة نضع القهوة مع البلسم ونقلب جيدا. ثم نضيف القهوة الجافة ونخلط مرة أخرى بعد ذلك يوضع المزيج على الشعر ثم يغطي بكيس بلاستيك واتركيه لمدة ساعة ويغسل بالماء والشامبو. عمر شويل - جدة اصبغي شعرك للعيد باللون البني المحمر ودرجات مختلفة من الألوان بمكونات طبيعية من البيت بدون حناء ولا اكسجين لن تصدقي النتيجة - ثقفني

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