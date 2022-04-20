خلطة تبييض النشا والفازلين للبشرة ومن أول استعمال فوري وتحدي

خلطة تبييض النشا والفازلين، يعد هذا الكريم اختراع سحري لتفتيح البشرة والوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل خلطة تبييض النشا والفازلين للبشرة والوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول استعمال وفوري من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات خلطة تبييض النشا والفازلين للوجه والرقبة

خلطة النشا والفازلين لتبييض تعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-

ملعقتان وسط من النشا الطبيعي.

ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة نظيفة معقمة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذه الخلطة السحرية قنبلة تفتيح البشرة وبطريقة مختلفة دون تعب وعناء في القيام بعملها وهي كما يلي:-