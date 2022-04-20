خلطة تبييض النشا والفازلين للبشرة ومن أول استعمال فوري وتحدي

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خلطة تبييض النشا والفازلين، يعد هذا الكريم اختراع سحري لتفتيح البشرة والوجه والرقبة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والرقبة، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل خلطة تبييض النشا والفازلين للبشرة والوجه والرقبة ومعالجتها ومن أول استعمال وفوري من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.
مكونات خلطة تبييض النشا والفازلين للوجه والرقبة
خلطة النشا والفازلين لتبييض تعد من أنواع الكريمات التي لا تتطلب مكونات كثيرة ومكلفة وهي كما يلي:-
- ملعقتان وسط من النشا الطبيعي.
- ملعقة ونصف كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف حبة من الليمون.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- علبة نظيفة معقمة.
طريقة التحضير والاستخدام
يتم تحضير هذه الخلطة السحرية قنبلة تفتيح البشرة وبطريقة مختلفة دون تعب وعناء في القيام بعملها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء يوضع على النار ثم نضع به عصير الليمون ومحلول السكر وماء الورد وكمية النشا المحددة تدريجياً.
- ثم نقلبهم مع الفازلين تقليبا جيداً على نار هادئة ثم نطفئ النار.
- يتم تقليب الخليط بسرعة حتى لا تتكون أي تكتلات، ثم نضعه على النار مرة أخرى ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي تقيل.
- بعد أن يبرد الخليط نضعه في علبة نظيفة محكمة الغلق، نضع العلبة في الثلاجة لحين الاستخدام.
- ثم المحافظة على غسل الوجه بالماء الفاتر لفتح مسام البشرة.
- ثم يوضع هذا الكريم يومياً قبل النوم.
- عند الإستيقاظ نغسل الوجه بالماء البارد لغلق المسامات.
- ثم نمسح الوجه بماء ورد بارد ونمرر عليه قطعة من الثلج.
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