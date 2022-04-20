بملعقة من مسحوق دم الغزال اعملي ماسك دم الغزال السحري للبشرة وجعلها وردية

يعد ماسك دم الغزال لتوريد البشرة من الماسكات القوية التي تعمل على توريد البشرة وجعلها لامعة وجذابة، حيث أن هناك الكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للحصول على بشرة نقية وجذابة ووردية، كما يتكون هذا الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي مسحوق دم الغزال والكركم والطين الأبيض ومكونات آخرى ويعرف عن الكركم بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يزيل التجاعيد ويشد الوجه والبشرة بشكل ملحوظ، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك دم الغزال السحري لتوريد البشرة بشكل فوري.

فوائد الكركم للبشرة

هناك عدة فوائد للكركم على البشرة وجعلها مشرقة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد الكركم على الوقاية من سرطان الجلد لاحتوائه على مادة الكركمين أحد العناصر المضادة. يعمل على تجديد البشرة ويساعد في التئام الجروح ويشفي من الحروق. يقي الكركم من التجاعيد وعلامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة.

مكونات عمل ماسك دم الغزال لتوريد البشرة

يتكون ماسك دم الغزال من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقتان من الحليب.

ملعقة من مسحوق دم الغزال.

نصف ملعقة من الكركم.

القليل من العسل.

ملعقة من الطين الأبيض.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك دم الغزال لتوريد البشرة للحصول على نتيجة مضمونة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة من دم الغزال مع نصف ملعقة من الكركم ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الطين الأبيض مع ملعقتان من الحليب وملعقة من العسل ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذا الماسك على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-