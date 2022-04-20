سر التفتيح مع كريم لبان الدكر الغني بالكولاجين بياض وهم من أول استعمال

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عمر شويل - جدة طريقة تفتيح رهيبة مع كريم لبان الدكر الغني بالكولاجين الطبيعي الذي يلعب دور كبير في البشرة، ويعد هذا الكريم من الكريمات الطبيعية السريعة لأن يتم إعداده في المنزل من خلال مكونات متوفرة في المنزل ومضمونة وليس لها أضرار، ولكل مكون من مكوناته له فوائد عديدة منها المكون الرئيسي لبان الذكر الذي يمنح البشرة نعومة ونضارة واضحة للجميع مما يعمل على منع ظهور التجاعيد كما أن يحتوي النشا على فيتامين A الذي يعمل على تفتيح البشرة بصورة رهيبة، والآن سوف نتعرف بالتفصيل على مكونات عمل كريم لبان الدكر وكيفية تحضيره واستخدامه.

مكونات عمل كريم لبان الدكر

تعتبر مكونات عمل كريم لبان الدكر من أقوي الكريمات التي تعد جميع مكوناتها طبيعية ومضمونة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

النشا ملعقة كبيرة منه.

ملعقة من كريم ايفا بالصبار ( أي نوع كريم خفيف ).

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

تعتبر طريقة إعداد هذا الكريم من الطرق الغير مكلفة وذات نتيجة مذهلة فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-

نقوم بوضع ملعقة لبان الدكر في كوب من الماء ونتركه لمدة ليلة كاملة منقوع حتى يصبح الماء مثل الحليب. ثم نقوم بتصفية منقوع لبان الدكر في وعاء آخر باستخدام المصفاة. نصفي الماء مرة أخرى باستخدام قطعة من الشاش حتى لا نترك أي رواسب ويكون الكريم ناعم. نذوب ملعقة النشا في الخليط السابق جيداً على البارد حتى لا تتكون تكتلات. بعد ذلك نرفع الوعاء على النار ونقلب حتى يصبح القوام ثقيلاً. نرفع الخليط من على النار ونسكبه في بولة نظيفة ليس بها نقط ماء ثم نضيف عليه ملعقة من كريم إيفا. نقلب الخليط بالمضرب السلك جيداً حتى يذوب الكريم تماماً ثم نضيف عليه ملعقة ماء الورد ونحرك حتى تتجانس جميع المكونات. ثم نسكب الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق ونضعه على بشرة مغسولة جيداً ونتركه لمدة ثلث ساعة ثم نشطف الوجه. تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تعطي أفضل النتائج.

كريم لبان الدكر والترمس

تعتبر مكونات عمل كريم لبان الدكر والترمس من المكونات الطبيعية الجيدة التي ليس لها أي اضرار على البشرة وهي كما يلي:-

٣ ملاعق كبيرة من منقوع لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

الحليب البودرة ( ملعقة كبيرة منه ).

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

الطريقة

نقوم بنقع قليل من لبان الدكر في وعاء به كمية قليلة من الماء ونتركه لمدة يوم كامل او على حسب ما يتغير لون الماء ( لا توجد مدة محددة لنقعه ). ثم نحضر طبق صغير أو علبة ونضع بها مطحون الأرز والحليب البودرة والترمس المطحون ونخلطهم مع بعض. بعد ذلك نقوم بعجنهم باستخدام منقوع لبان الدكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس. قبل وضع الكريم نقوم بغسل الوجه جيداً باستخدام الخاص بك. ثم نضع طبقة من الكريم على الوجه ونتركه لمدة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى يجف الخليط.

كريم لبان الدكر والفازلين

تعتبر مكونات عمل كريم لبان الدكر والفازلين من المكونات الطبيعية التي نستخدمها باستمرار في البيت وهذه المكونات كما يلي:-

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

نصف حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء المغلى.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة

نحضر كوب الماء المغلي ونضع به كمية لبان الدكر ونقلبه جيداً ثم نغطيه ونتركه لمدة ليلة كاملة منقوع. بعد أن يتم نقعه جيداً نضعه في الخلاط الكهربائي ونضيف عليه النشا وماء الورد ونضربه حتى يصبح خليط كريمي. ثم نسكب الخليط في علبة فارغة نظيفة ونضع عليه الفازلين وعصير الليمون وزيت جوز الهند ونخلط جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نضع هذه العلبة في الثلاجة حتى تتماسك لحين الاستخدام. نوزع كمية من الكريم على البشرة مرة واحدة يومياً قبل النوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

كريم لبان الدكر والشوفان

تعد مكونات عمل كريم لبان الدكر والشوفان جميعها طبيعية وليس لها أي آثار ضارة بالبشرة لذلك سوف نعرضها عليكم الآن وهي كما يلي:-

نصف كوب من السكر البني.

٤ قطرات من زيت لبان الدكر.

نصف كوب من الشوفان.

٢ قطرة من زيت اللافندر.

نصف كوب من عسل النحل الخام.

زيت الجوجوبا بمقدار ربع كوب.

الطريقة