اصنعي مزيل عرق باللافندر للبشرة الحساسة قوي ورهيب ليعطي رائحة مميزة

مزيل العرق باللافندر ، يعتبر من المزيلات التي لا تحتوي على أي نسبة من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة ولكن بالعكس فأنه يحتوي على مواد طبيعية وفعالة لتعطي رائحة مميزة وقوية وتعمل على تفتيح منطقة الأبط وتدخل في مستحضرات التجميل، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على مزيلات فعالة ومجربة ومضمونة وتظل لمدة أطول ولا تؤثر على البشرة الحساسة، ويتكون هذا الكريم من مواد طبيعية فعالة بدل من شرائها بأسعار غالية من الخارج وتؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل كريم مزيل العرق باللافندر الرهيب للبشرة الحساسة ليعطي رائحة تظل لمدة يوم كامل في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل مزيل عرق باللافندر

يتكون مزيل عرق باللافندر للبشرة الحساسة من بعض المكونات التي تجعل البشرة رائعة وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة من النشا.

٥ قطرات من فيتامين اي.

٨ قطرات من زيت اللافندر.

٣ قطرات من زيت مريمية.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي اللافندر للبشرة الحساسة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضعه على نار متوسطة ونضع به زيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل مع التقليب المستمر حتى يذوب الخليط. ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نضيف بعد ذلك زيت اللافندر وزيت المريمية وفيتامين اي ونقلب المكونات جيداً. ثم نخلط المكونات جيداً في وعاء الخلاط أو بالمضرب اليدوي حتى الحصول على خليط متجانس كريمي. نسكب الخليط في وعاء زجاجي صغير ونضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم نخرج البرطمان من الثلاجة بعد انتهاء المدة ونقوم يستخدمه في أي وقت.

فوائد زيت جوز الهند للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها زيت جوز الهند للبشرة وهي كالتالي:-