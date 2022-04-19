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طريقة عمل بلح الشام، يعد بلح الشام من الحلويات اللذيذة الشهية التي تتميز بمذاقها الرائع، وهو من الحلويات التي يسهل على ربات البيوت تحضيرها حيث انه لا يحتاج إلى تكلفة عالية وأيضا لا يحتاج إلى مجهود أو وقت طويل فى تحضيرة، يقدم بلح الشام بحشو الكريم شانتيه أو يقدم بدون حشو على حسب الرغبة، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير بلح الشام. طريقة عمل بلح الشام المكونات ٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من دقيق السميد.

٤بيضات.

٢كوب من الماء.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت.

٢كوب من القطر البارد.

ذرة ملح.

زيت غزير للقلى. للتزين فسدق مجروش.

جوز هند حسب الرغبه. الطريقة في قدر على النار نضع الماء مع الملح والزيت ونتركهم حتى تغلى الماء وتتجانس المكونات مع بعضها.

نخلط دقيق السميد مع الدقيق الأبيض والفانيليا حتى يتجانسو.

نضف إلى الماء خليط الدقيق مع التقليب السريع بواسطة المضرب اليدوي حتى لا تتكاتل المكونات.

نعجن المكونات جيدا ونتركها لمدة ١٥دقيقة حتى تبرد العجين تماما.

نقوم بإضافة البيض واحده تلو الاخرى مع تقليب العجين المستمر حتى ننتهي من كمية البيض الموجودة ونحصل على عجينة لينه.

نفرغ محتويات عجينة بلح الشام في كيس الحلواني.

نقوم بتسخين الزيت على درجة حرارة متوسطة.

نشكل العجينة ونضعها في الزيت بواسطة كيس الحلواني.

نقلب بلح الشام على الوجهين حتى نحصل على اللون الذهبي الشهي.

يرفع بلح الشام من الزيت إلى القطر ونتركة لمدة ٥دقائق.

ثم يرفع من القطر على مصفاه لمدة ٥دقائق حتى يتخلص من الزوائد من الزيت أو القطر.

يرص بلح الشام في سرفيس التقديم ونضف على وجهه الفسدق المجروش أو جوز الهند حسب الرغبة.

يمكن تزين بلح الشام أو حشوه بالكريم شانتيه. طريقة تحضير القطر المكونات ٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

معلقة صغيرة من عصير الليمون. الطريقة في قدر على النار نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا ونتركهم حتى يتجانسوا.

عند الحصول على قوام القطر المطلوب نضف إليه عصير الليمون ونقلبه جيدا.

يرفع القطر من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام على أصوله ف البيت بمقادير مظبوطة وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

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