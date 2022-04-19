مش هتبطلي تعمليها.. بسبوسة الحلواني المكرملة المرملة في البيت بمقادير مظبوطة 100% وبطعم يجنن

البسبوسه من الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكثير سواء الكبار او الصغار، وتوجد عدة أنواع للبسبوسة فمنها بسبوسه بالمكسرات وجوز الهند والقشطة واخيرا بسبوسه بالتمر، ولها الكثير من المسميات حول الوطن العربي مثل الهريسة، النموره، هريسة السميد والبسبوسة، ويتم عمل البسبوسة الجاهزة بابسط مكونات موجودة داخل المطبخ، وهناك أنواع من البسبوسه فبعضها جاهز وأخرى يتم إعدادها بدقيق السميد، والبسبوسه لا ترتبط بمناسبة أو عيد مثل بعض الحلويات ولكنها موجودة ويتم إعدادها على مدار العام، وقد يجد البعض صعوبة في إعداد البسبوسة، لذا سنقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الحلواني المرملة والمكرملة.

طريقة عمل بسبوسة الحلواني المرملة والمكرملة

يتم إعداد البسبوسة في اقل من نصف ساعة وسنعرض لكم خطوات ومكونات البسبوسة فيما يلي؛

المكونات؛

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب واحد من اللبن.

كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

4 معالق كبار من جوز الهند.

طريقه تحضير البسبوسه

جهة اولا نحضر اناء لخلط جميع المكونات.

نضع في الإناء السكر واللبن وجوز الهند وايضا العسل والزبدة.

نقوم بخلط جميع المكونات معاً حتى تتجانس.

يمكن استعمال المضرب الكهربائي في خلط المكونات.

ثم نضع دقيق السميد مع الخليط مع التقليب حتى تتجانس المكونات تماماً.

نحضر صينية مدهونة بالسمن أو الطحينة .

نقوم بوضع المزيج داخل الصينية ونفردها باليد حتى يتساوي الخليط في الصينية.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية ولكن علينا أولا بتسخين الفرن .

إذا لاحظنا بأن البسبوسه قد نضجت من الاسفل نقوم بتشغيل الشواية من أعلى حتى تنضج تماما ويتحول لونها إلي الذهبي .

ثم نضيف الشربات على البسبوسه وندخلها الفرن مرة أخرى.

طريقة إعداد شربات البسبوسه