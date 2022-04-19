نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسة بحشوات شهية في خطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر السمبوسك من المقبلات الشهية الأساسية في إفطار رمضان، لذا نعرض لكم طريقة عمل السمبوسة بدايةً من العجينة ذات السُمك المناسب والمذاق المطلوب، وأيضًا الحشوات اللذيذة التي يمكن استخدامها معها ليصبح مذاقها هو الأفضل على الإطلاق، وكذلك طهيها سواء باستخدام الفرن تجنبًا لإستخدام كمية كبيرة من الزيت، أو قليها في الزيت، وكل ذلك في خطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل السمبوسة

طريقة عمل السمبوسة في المنزل بخطوات بسيطة، ونبدأ بالعجينة يتم تجهيز كوبين من الدقيق، مع نصف كوب من كلًا من الماء الدافئ والزيت النباتي، وأيضًا ربع كوب من اللبن البودر، مع ملعقة صغيرة من الخميرة ونصف ملعقة من الملح، وقبل البدء في خلط المكونات ننخل الدقيق جيدًا تجنبًا لوجود أي تكتلات في العجينة، ومن ثم نضيف إليه باقي المكونات وتخلط جيدًا قبل إضافة الماء في النهاية، وتترك لمدة نصف ساعة حتى ترتاح، ثم نأتي إلى خطوة تقطيعها إلى شرائح نحيفة للغاية، وذلك من خلال فرد العجينة إلى أن نصل إلى السُمك المطلوب، ثم تقطع إلى شكل مستطيل، وتكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية، ومن ثم يمكن إضافة أي حشوة إليها.

السمبوسك بالجبنة

مذاق الجبنة المالحة مع السمبوسك من أفضل الحشوات، ونستخدم في هذه الوصفة كوب جبن أبيض للحشو مع ملعقة من الزعتر الجاف وأخرى من النعناع المجفف، وأيضًا نصف كوب من الجبن الموتزاريلا، وتخلط كافة المكونات لتكون الحشوة جاهزة للاستخدام، ونضع مقدار ملعقة صغيرة من الحشوة في العجينة ويتم طيها إلى أن نصل إلى شكل المثلث، ثم ندهن القليل من الزيت في صينية، وتوضع السمبوسك في الصينية ثم في الفرن إلى أن تنضج تمامًا، وتقدم مع الأطباق الأساسية ومع سلطة الطحينة.

وصفة السمبوسة باللحم المفروم

تحضير حشوة اللحم المفروم للسمبوسة نحتاج إلى نصف كيلو من اللحم المفروم، مع ملعقتين من الزيت النباتي، وحبتين بصل مبشورتين، وتوابل مثل الملح والفلفل والبهارات المحببة لديكم، ويُمكن إضافة البازلاء والجزء المقطع لزيادة القيمة الغذائية للوصفة، وتحضُر الوصفة على النحو التالي:

نضع الزيت في وعاء وعندما يسخن نضيف إليه البصل، ونستمر في التقليب إلى أن يذبل قليلًا ويتحول لونه إلى اللون الذهبي، ثم نضيف اللحم المفروم والملح.

نستمر في تقليب اللحم ثم نضيف البازلاء والجزر وتقلب المكونات مرة أخرى، وتهدأ النار حتى تنضج المكونات.

بعد أن تنضج الحشوة نضعها في عجينة السمبوسة، ويتم قليها في الزيت أو تُطهى في الفرن في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

السمبوسك بالخضار

حضري السمبوسك المحببة لدى الجميع بحشو مفيد وهو خليط من الخضراوات، فقط عليك تقطيع بصلة إلى أجزاء صغيرة للغاية وتوضع في مقلاة مع ثلاثة ملاعق من الزيت النباتي، ومن ثم نضيف إليهم نصف كوب من كلًا من مكعبات الجزر والبطاطس والبازلاء، مع إضافة الملح بكمية مناسبة، ويمكن جعلها حارة بإضافة القليل من الفلفل الحار أو الشطة، وتشوح الخضراوات قليلًا في الزيت، ثم ترفع من على النار وتوضع في السمبوسة، ثم ترص في صينية بها القليل من الزيت، وتوضع في الفرن إلى أن تنضج وتصبح مقرمشة.