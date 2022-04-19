كفتة البرغل بأسهل وأسرع طريقة بطعم ورائحة كفتة الحاتي أحلى من المطاعم

كفتة البرغل ، من ألذ وأشهى الأكلات المشوية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم، نظراً لما لها من مذاق لذيذ ومميز، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمذاق لذيذ وشهي، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، كما أنها من الأكلات التي تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة كفتة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كفتة البرغل بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كفتة البرغل

تتكون كفتة البرغل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو لحم مفروم مرتين.

175 جم برغل مغسول ومصفى جيدا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 حبة بصلة متوسطة مبشورة ناعم.

2 ملعقة كبيرة من البابريكا.

150 جم دهن مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بور.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كفتة البرغل في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف البرغل إليه البصل المبشور والدهن المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة في الثلاجة.

بعد ذلك نخرج الوعاء من الثلاجة، ثم نفك الخليط باليد ونضيف إليه اللحم المفروم ونعجن جيدا لمدة 5 دقائق.

ثم نحضر وعاء عميق، ونضيف إليه خليط الكفتة، ثم نجعل منتصف الوعاء فارغ.

ثم نضع في المنتصف قطعة من الفويل، ثم نضع فوقها قطعة من الفحم المشتعلة علي النار، ثم نسكب على الفحم ملعقة كبيرة من الزيت.

بعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه حتى تطفئ قطعة الفحم ولا يتبقى دخان.

بعد ذلك نخرج قطعة الفحم من الوعاء وورقة الفويل، ثم نغطي الوعاء مرة ثنية ونضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة فويل، ثم نضع فوق الورقة شبكة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه القليل من الماء وملعقة كبيرة من الزيت.

بعد ذلك نشكل الكفتة، نبل اليد في خليط الماء الزيت، ثم نأخذ قطعة من خلطة اللحم ونكورها، ثم نشكلها على سيخ خشب، ونضعها على الشبكة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندهن الكفتة بخليط الزيت والماء.

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركه لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك نطفئ النار من أسفل ونشغل الشواية ونترك الكفتة حتى تتحمر وجهها.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقلب أصابع الكفتة على الجهة الثانية، ثم ندخل الصينية الفرن مرة ثانية ونشغل الشواية ونتركها حتى تتحمر من الجهة الثانية.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم كفتة البرغل في طبق التقديم مع السلطات والعيش الشامي الصغير.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

نصف كوب من الطحينة.

علبة زبادي.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

عصير ليمونة.

كمون مطحون.

فلفل أسود.

٢ ملعقة كبيرة من الخل.

ملح.

ماء حسب الرغبة.

طريقة التحضير