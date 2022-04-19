نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب أحلي من الكوافيرات في المقال التالي

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صبغ الشعر باللون البني والحصول على تغطية مثالية للشيب القهوة، القهوة هي نوع من أنواع المشروبات التي يعشقها الكثير وايضا رائحتها المميزة، ويفضل الكثير تناولها صباحاً ، كما تبحث الكثير من السيدات عن صبغات للشعر لكن قد تضر بعض هذه الصبغات بالشعر لما تحتويه من مواد كيميائية تعمل على تلف الشعر وإلحاق أضرار جسيمة بالشعر، فالصبغات الجاهزة تضر أكثر من نفعها، لذا سنقدم لك سيدتي طريقة صبغ الشعر بمكون طبيعي وبدون أي إضافة للمواد الكيميائية، وستحصلين على لون بني غزالي للشعر. طريقة صبغ الشعر باللون البني الغزالي وتغطية مثالية للشيب بالقهوة سنحتاج إلي بعض المكونات البسيطة للحصول على درجة الشعر المطلوبة وهى؛ كوب من القهوة الثقيلة.

2 كوب من البلسم.

2 ملعقة كبيرة من القهوة الساده.

كيس بلاستيك.

ويفضل إستعمال جوانتي طريقة تحضير صبغة الشعر بالقهوة اولا عليك إعداد كوب من القهوة الثقيلة بدون سكر.

ترك فنجان القهوة حتى يبرد تماما.

بعد ذلك عليك خلط كوب القهوة مع البلسم.

ثم نضيف ملعقتين من القهوة الساده إلي الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة او باستخدام فرشاة الأسنان .

بعد توزيع الصبغة على الشعر نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيك .

نترك الصبغة لمدة ساعة تقريباً.

ثم نقوم بشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر جيدا.

للحصول على افضل نتيجه وأطول فترة ثبات علينا وضع خل التفاح على الشعر بعد شطفه بالماء. بعض النصائح التي قد تفيدك عند صبغ الشعر الحرص على اختيار الوان الصبغة التي تتماشى مع طبيعة شعرك.

الحرص على التغطيه الكامله للشعر اثناء وضع الصبغة عليه.

عليك استخدام الماء البارد عند غسل الشعر من الصبغة.

الإلتزام بوقت الصبغة المحدد لأن تخطي الوقت المحدد قد يعرض شعرك للتلف. صبغات شعر طبيعية بالشاي؛ اولا عليك عمل كوب من الشاي الثقيل وغلي الشاي مع الماء.

نترك الشاي حتي يبرد تماما.

عليك توزيع الخليط على الشعر جيداً.

يفضل ترك الخليط طوال الليل للحصول على افضل نتيجه .

بعد ذلك نقوم بشطف الشعر جيداً بالماء البارد. عمر شويل - جدة بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب أحلي من الكوافيرات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على لون بني غزالي وتغطية مثالية للشيب أحلي من الكوافيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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