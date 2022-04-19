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طريقة عمل بسكويت النشادر، يتميز بسكويت العيد بأنه من احلي الحلويات التي تقدم في جميع المناسبات ومراسم الزواج وليس فقط يقدم في الأعياد، حيث يتميز البسكويت بمذاقه الجميل فيمكن تحضيره بعدة أشكال ويمكن تحضير البسكويت بالنشادر وبسكويت بالبرتقال أو بسكويت بالفانيليا وغيرهم، والبسكويت بالنشادر هو من أهم الحلويات التي يتم إعداده بشكل سهل ولكن لابد من ضبط مقاديره. طريقة عمل بسكويت النشادر المقادير كيلو من الدقيق الأبيض.

اربعه ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوبين كبيرتين من الزبدة الطرية.

كوبين ونصف من السكر البودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

أربع حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

رشه صغيرة من ملح الطعام. طريقة التحضير نحضر إناء عميق ونضع به كوبين كبيرتين من الزبدة الطرية ونضربها بالمضرب الكهربائي ونستمر في ضربها حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الفاتح وحتى تصبح ذات قوام كريمي ناعم.

نضيف على خليط الزبدة كوبين ونصف من السكر البودرة ونستمر في ضربها بالمضرب حتي يتم خلط السكر بالزبدة ويعطي قوام أكثر كريمي.

نضع عليهم اربعه حبات من البيض وملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة وتخفق بالمضرب الكهربائي ونستمر في خفق جميع المكونات مع بعض.

نأتي إناء عميق ونضع به كيلو من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من بالنشادر ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة صغيرة من ملح الطعام و ندمجهم جميعا مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع خليط الدقيق إلى مكونات الزبدة ونقلبهم مع بعض حتي يتم تجانس جميع المكونات مع بعضهم حتى يصبحوا عجينة هشه وناعمة.

ونستخدم كيس الحلواني في تشكيل البسكويت أو أي وسيلة اخرى ونأتي الصينية وندهنها بقليل من الزيت ونبدأ في تشكيل البسكويت بالنشادر ونرصه في الصينية.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك البسكويت في الفرن حتى يصبح لون البسكويت ذهبي من جميع جوانبها، بعد ذلك نقوم بإشعال الشواية على البسكويت حتى نوحد اللون.

نخرج صينية البسكويت بالنشادر من الفرن ونتركه بدون أن يتم تحريكه وعندما يبرد نرصه في علبة بغطاء محكم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت النشادر بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم هش وخفيف - ثقفني

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