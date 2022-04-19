بأسرار المحلات.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش اللذيذ مثل الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم يجنن

يوجد هناك نوعان من بلح الشام، وكل شخص له ذوقه الخاص في النوع الذي يفضله، مع العلم أن معظم النساء يقومون بتحضير الكثير من أنواع الحلوى وخصوصا في شهر رمضان العظيم، وها نحن الآن نعيش أيام وليالي هذا الشهر العظيم، مع العلم أن هناك الكثير من الوصفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي لعمل بلح الشام، ولكن نحن سوف نقدم أسهل وأنجح طريقة لعمل بلح الشام، لكي تحصلي على كل اسرار وتكات المحلات الكبرى، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش زى المحلات

معظم الأطفال يحبون تناول بلح الشام اللذيذ والمقرمش، وبالفعل تتميز بلح الشام عن غيرها من الحلويات، ولها طعم لا مثيل، مع العلم أنكِ لو قمتي بتحضيرها في المنزل، سيتم توفير الكثير من الوقت والمال في شرائها، ونحن سوف نقدم مكونات تحضيرها في المنزل:

ربع كيلو من الدقيق المناسب لجميع الأغراض.

نفس كمية الدقيق بمقدار من الماء.

نصف كمية الدقيق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد أربع بيضات متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاث ملاعق من الزيت الذرة.

مكونات شربات بلح الشام:

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت

بسبب غلاء الأسعار في جميع المحافظات، لجأت معظم الناس إلى إدخار توفير المال وعدم شراء بلح الشام من الخارج بعد تجربة هذه الوصفة الرائعة والناجحة، ويجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة، واتباع الخطوات الأتية: