الكبسة الإقتصادية قدمي لأسرتك كبسة الباذنجان اللذيذة بسيطة والطعم تحفة

الكبسة من الأكلات المشهورة بكثرة في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، وتختلف الأصناف التي تقظم بها الكبسة فهناك كبسة اللحم وكبسة الدجاج وكبسة البطاطس والخصروات وكبسة الباذنجان التي هى موضوع مقالنا اليوم.

كبسة الباذنجان الإقتصادية

تعتبر كبسة الباذنجان من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أن لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل كبسة الباذنجان في البيت بمكونات بسيطة وطريقة مفصلة تضمن لحضراتكم نجاح الوصفة من أول مرة.

تحضير كبسة الباذنجان في البيت

يتم تحضير كبسة الباذنجان بكل سهولة وبمكونات إقتصادية للغاية وفيما يلي المقادير وهو ما سوف نذكره لحضرتكم في السطور التالية.

مكونات كبسة الباذنجان

كأس ونصف من الأرز البسمتي. باذنجان مقطع إلى شرائح. فلفل رومي مقطع إلى شرائح. نصف كأس صغير من عصير الليمون. بصلة كبيرة مفرومة ناعم. نصف كأس صغير من الخل. نصف كأس من الزيت النباتي. ثلاثة أكواب من المياه. نصف ملعقة من الهيل المطحون. نصف ملعقة من البهارات المشكلة. نصف ملعقة من اللومي المطحون. نصف ملعقة من السماق. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود.

خطوات تحضير كبسة الباذنجان

يتم تحضير كبسة الباذنجان من خلال اتباع الخطوات الآتية وهى خطوات مفصلة إذا قمتم بتتبعها سوف تحصلون على أفضل النتائج.

طريقة تحضير كبسة الباذنجان