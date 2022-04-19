نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكبسة الإقتصادية قدمي لأسرتك كبسة الباذنجان اللذيذة بسيطة والطعم تحفة في المقال التالي
الكبسة من الأكلات المشهورة بكثرة في دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، وتختلف الأصناف التي تقظم بها الكبسة فهناك كبسة اللحم وكبسة الدجاج وكبسة البطاطس والخصروات وكبسة الباذنجان التي هى موضوع مقالنا اليوم.
كبسة الباذنجان الإقتصادية
تعتبر كبسة الباذنجان من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أن لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في المنزل فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق في التحضير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة عمل كبسة الباذنجان في البيت بمكونات بسيطة وطريقة مفصلة تضمن لحضراتكم نجاح الوصفة من أول مرة.
تحضير كبسة الباذنجان في البيت
يتم تحضير كبسة الباذنجان بكل سهولة وبمكونات إقتصادية للغاية وفيما يلي المقادير وهو ما سوف نذكره لحضرتكم في السطور التالية.
مكونات كبسة الباذنجان
- كأس ونصف من الأرز البسمتي.
- باذنجان مقطع إلى شرائح.
- فلفل رومي مقطع إلى شرائح.
- نصف كأس صغير من عصير الليمون.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- نصف كأس صغير من الخل.
- نصف كأس من الزيت النباتي.
- ثلاثة أكواب من المياه.
- نصف ملعقة من الهيل المطحون.
- نصف ملعقة من البهارات المشكلة.
- نصف ملعقة من اللومي المطحون.
- نصف ملعقة من السماق.
- ملح حسب الرغبة.
- فلفل أسود.
خطوات تحضير كبسة الباذنجان
يتم تحضير كبسة الباذنجان من خلال اتباع الخطوات الآتية وهى خطوات مفصلة إذا قمتم بتتبعها سوف تحصلون على أفضل النتائج.
طريقة تحضير كبسة الباذنجان
- يتم الحصول على الباذنجان ويتم دهنه بالزيت وشويه في الفرن على نار متوسطة ويمكن قليه في مقلاة على نار البوتجاز حسب الرغبة ولكن الشوي أخف.
- يتم تشويح البصل والفلفل الرومي في قليل من الزيت بمقلاة على نار متوسطة.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم غسل الأرز جيداً وتصفيته تماماً من الماء.
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلًا من الباذنجان والبصل والفلفل الرومي ثم الأرز مع كمية من المياه.
- يتم تغطيته بالنايلون ثم يتم وضعه في الفرن لمدة ثلث ساعة.
- يتم تقديم الكبسة بالباذنجان وبالهناء عليكم جميعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكبسة الإقتصادية قدمي لأسرتك كبسة الباذنجان اللذيذة بسيطة والطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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