بالفيديو.. طريقة عمل بسكويت العيد مقادير مضمونة 100% احسن من الجاهز

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طريقة عمل بسكويت العيد، وهو الوصفة التي تبحث عنها السيدات خلال الاسبوع الأخير في شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم الكحك والبسكوت والبيتي فور من اجل عمل الاحتفالات الخاصة لاستقبال الضيوف في عيد الفطر المبارك، ونوفر مقادير مضمونة 100% احسن من الجاهز تضمن لكي تقديم بسكويت العيد الهش والمقرمش بوصفة مجربة ومضمونة، ومن شدة حب البعض لهذا النوع من المخبوزات دون غيره، يتم تقديمة بصفة مستمرة علي مدار العام وليس في الأعياد فقط، الامر لا يتوقف علي ذلك، حيث يتم تقديم البسكويت بعد الزواج للعروسة في مصر من اجل تقديمة كضيافة مميزة للمهنئين وللزوار بعد اتمام الزفاف.
طريقة عمل بسكويت العيد مقادير مضمونة 100%
سوف تحتاجي لمكونات بسيطة من اجل صنع بسكويت العيد الهش في المنزل، وتعتبر مقادير متوفرة بصورة مستمرة في المنزل طوال العام، وهي عبارة عن دقيق وعصير برتقال او جوز هند حسب الرغبة، واليكم المقادير بالكوب المعياري وكذلك بالجرام
- 3 بيضة في درجة حرارة المطبخ.
- كوب زبدة متماسكة.
- معلقة بيكنج بودر.
- 3 كوب دقيق.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- نصف معلقة فانليا.
- ملعقتين بشر برتقال.
- ذره ملح.
مكونات صنع البسكويت بالجرام
- 275 جرام دقيق.
- 180 جرام سكر بودرة.
- 225 جرام زبدة.
- 4 جرام بيكنج بودر.
- 2 جرام فانليا.
- ويجب مراعاة انة يتم إضافة باقي المكونات بالمعلقة كما وضحنا.
خطوات تحضير البسكويت في المنزل
هذا وقد وضعنا لكم فيديو لطريقة مضمونة لتصنيع بسكوت العيد الدايب في منزلك، وتقدمي لاسرتك طريقة مضمونة وصحية من صنع يداكي في المنزل، وتلك الخطوات التي عليكي إتباعها بشكل تفصيلي لضمان الحصول علي بسكويت هش وخفيف
- باستخدام المضرب السلك الكهربائي قومي بعمل مزيج من السكر مع الزبدة جيدا لتصبح كريمي.
- الان عليكي البدأ في وضع البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى، وذلك لخفق المكونات والحصول علي خليط كريمي هش.
- نضع الآن بشر برتقال والفانليا، ويمكن استبدالة بجوز الهند حسب رغبتك.
- قومي بوضع العجين السابق في وعاء كبير، واضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر.
- يترك العجين في الثلاجة 5 دقائق ويشكل بالطريقة المعروفة.
- يمكن عمل بسكوت شكولاتة عن طريقة إضافة كاكاو خام، ومن ثم خلط العجين جيدا وتشكيلة بالطريقة المعروفة.
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