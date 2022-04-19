نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة الفازلين لإزالة شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون عودة استعيدي شبابك بدون ضرر في المقال التالي
من أكثر المشكلات التي تضايق وتعاني منها السيدات والرجال وهو الشعر الابيض الذي يسبب الإحراج لهم فيعتبر الفازلين من أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج شيب الشعر ويحافظ على لون الشعر الطبيعي ويجعلة لامعا ويعمل على ترطيب ونعومة الشعر، لذلك يعتبر الفازلين من المكونات الرئيسية التي تحتوى على مواد دهنية تساعد على التخلص من شيب الشعر نهائيا، فدائما تبحث السيدات على الحصول على وصفة طبيعية لتحضيرها في المنزل بدلا من إستخدام المواد الكيميائية والصبغات الضارة التي مع مرور الوقت تؤدي إلى تلف الشعر، وكثرة إستخدام هذه الصبغات تمنع ظهور الشعر الأبيض لمدة قصيرة وبعد انتهاء المدة يعاود ظهور الشعر الأبيض من جديد، بجانب ذلك تساعد الصبغات على جفاف وتلف الشعر ويعمل على تقصيفه وهيشانه وسقوطه وغير هذا تكلفته عالية جدا، لذلك يعتبر الفازلين هو الوصفة السحرية الرهيبة التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض وتمنع تشابك الشعر ويجعله أكثر صحة وحيوية، وسوف نقدم وصفة لعلاج شيب الشعر الأبيض.
مكونات خلطة الفازلين لعلاج الشيب
مشكلة الشيب أو وجود الشعر الأبيض بالرأس من المشاكل الكبيرة والتي ينزعج منها كل شخص يعاني من وجوده ويرغب دائما في الحصول على الحل السريع والذي يكون في نفس الوقت مفيد ويساعد علي إسترجاع لون الشعر الطبيعي، وبجانب هذا يفضلون إستخدام الأشياء التي لا تسبب أي أثر سلبي على الشعر مثلما يحدث عند إستعمال الصبغات الكيميائية.
- إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل.
- إثنين ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.
- إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج الشيب
- في البداية نقوم بغلي إثنين ملعقة كبيرة من الشاي الأسود مع ربع كوب من الماء ونتركه لمدة خمس دقائق على النار ونتركه حتى يبرد ثم نحضر إناء ونضع فيه إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين ونضع عليه خليط الشاي والماء حتى يذوب الفازلين تماما.
- ثم نقوم بوضع وملعقة واحدة كبيرة من الخل وملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض ثم نقوم بوضع النشا تدريجيا حتى لا يتكتل ثم نقوم بإضافة إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.
- ثم نضع ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة من زيت حبة البركة ثم نقوم بتقليب الخليط بشكل جيد وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر ونمشط الشعر جيدا وندلك فروة الرأس.
- ثم نغطي الشعر بكيس من البلاستيك ونترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف كاملة وبعد إنتهاء المدة نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ ونكرر هذه الخطوة أربعة مرات في الأسبوع حتى يختفي الشعر الأبيض تمام ويصبح جميل ولامع.
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