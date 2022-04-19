معجزة ملعقة الفازلين لإزالة شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون عودة استعيدي شبابك بدون ضرر

من أكثر المشكلات التي تضايق وتعاني منها السيدات والرجال وهو الشعر الابيض الذي يسبب الإحراج لهم فيعتبر الفازلين من أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج شيب الشعر ويحافظ على لون الشعر الطبيعي ويجعلة لامعا ويعمل على ترطيب ونعومة الشعر، لذلك يعتبر الفازلين من المكونات الرئيسية التي تحتوى على مواد دهنية تساعد على التخلص من شيب الشعر نهائيا، فدائما تبحث السيدات على الحصول على وصفة طبيعية لتحضيرها في المنزل بدلا من إستخدام المواد الكيميائية والصبغات الضارة التي مع مرور الوقت تؤدي إلى تلف الشعر، وكثرة إستخدام هذه الصبغات تمنع ظهور الشعر الأبيض لمدة قصيرة وبعد انتهاء المدة يعاود ظهور الشعر الأبيض من جديد، بجانب ذلك تساعد الصبغات على جفاف وتلف الشعر ويعمل على تقصيفه وهيشانه وسقوطه وغير هذا تكلفته عالية جدا، لذلك يعتبر الفازلين هو الوصفة السحرية الرهيبة التي تعمل على التخلص من الشعر الأبيض وتمنع تشابك الشعر ويجعله أكثر صحة وحيوية، وسوف نقدم وصفة لعلاج شيب الشعر الأبيض.

مكونات خلطة الفازلين لعلاج الشيب

مشكلة الشيب أو وجود الشعر الأبيض بالرأس من المشاكل الكبيرة والتي ينزعج منها كل شخص يعاني من وجوده ويرغب دائما في الحصول على الحل السريع والذي يكون في نفس الوقت مفيد ويساعد علي إسترجاع لون الشعر الطبيعي، وبجانب هذا يفضلون إستخدام الأشياء التي لا تسبب أي أثر سلبي على الشعر مثلما يحدث عند إستعمال الصبغات الكيميائية.

إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.

ربع كوب من الماء.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

إثنين ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز.

إثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج الشيب