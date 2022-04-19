طريقة عمل حلوى شوكولاتة تويكس في المنزل خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة حلوى شوكولاتة تويكس ، من الوصفات المميزة والمفضلة لدى الجميع، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى شوكولاتة تويكس.

مكونات حلوى شوكولاتة تويكس

تتكون هذه الحلوى المميزة واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

أولا مكونات طبقة البسكويت

كوب وثلث من الدقيق.

ملعقتين كبار من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

بياض ١ بيضة.

رشة من الفانيليا.

مكونات طبقة الكراميل

مكعبين من الزبدة.

كوب ونصف من السكر الأبيض الحبيبات.

كوب إلا ربع من الكريمة السائلة أو بديل الكريمة السائلة.

مكونات طبقة الشوكولاتة

مقدار مناسب من الشوكولاتة الخام المذابة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى شوكولاتة تويكس وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الدقيق والسكر والملح جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة وملعقة الزيت ونمزجهم جيدا مع الدقيق حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة بياض البيضة ورشة الفانيليا.

وبعد ذلك نقوم بمزج الخليط مع بعضه البعض برفق حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإحضار صينية مربعة الشكل ونضع بداخلها ورقة زبدة ونقوم بفرد عجينة البسكويت داخل الصينية بشكل متساوي حتي تصبح العجينة بسمك رقيق ومتساوي.

بعد ذلك نقوم بإحداث ثقوب بواسطة الشوكة في عجينة البسكويت التي قمنا بفردها داخل الصينية كما هو موضح بالصورة.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة تقريبا.

ثم نقوم بعد ذلك بإعداد طبقة الكراميل.

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه السكر ونضع الإناء على نار هادئة بدون تقليب حتي يذوب السكر تماما.

وبعدما يذوب نقوم بإضافة الزبدة والكريمة السائلة.

ونقلب جميع المكونات جيدا باستمرار على نار هادئة حتي تتم تسوية الكراميل.

ثم نقوم بعد ذلك بصب الكراميل فوق البسكويت الذي قمنا بإعداده مسبقا ونوزعه بشكل متساوي.

ثم ندخل البسكويت في الثلاجة حتي يبرد ويتماسك الكراميل الذي قمنا بإضافته.

وبعدما يتماسك الكراميل نقوم بتقطيع البسكويت على شكل أصابع.

ثم نقوم بإذابة كمية مناسبة من الشوكولاتة الخام في حمام ماء.

ونغمس أصابع المندولين في الشوكولاتة المذابة جيدا.

ثم نقوم برفع أصابع بسكويت من الشوكولاتة المذابة بواسطة الشوكة، ثم ندخلها في الثلاجة حتى تبرد ويقسو قوامها.

ثم تكون حلوى شوكولاتة تويكس بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص الشوكولاتة البيضاء وصوص والكراميل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: