نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك فوق ال 60.. دهنة من زيت جونسون والنشا بياض وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والهالات السوداء في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض البشرة والجسم يعد حلم لكل السيدات حيث أنه البشرة والجسم بتعرضان للعديد من العوامل التي تسبب أسمرار كل منهم ويصبح الجلد جاف, ولذلك من الأفضل العناية بالجلد بشكل جيد من خلال استخدام الطرق الطبيعية التي تساعد في عملية التفتيح, وتجنب استخدام أي مستحضرات تجميل للبشرة أو استخدام أي مستحضرات بها مواد كيميائية للجسم لأنها تسبب ظهور تصبغات في الجلد, وفي مقالنا هذا سنوضح طريقة تبيض البشرة والجسم بخليط زيت جونسن والنشا الطبيعي والسحري في التفتيح.

طريقة تبيض الجسم والبشرة بشكل سريع باستخدام خلطة زيت جونسن والنشا

زيت جونسن من الزيوت المخصصة للأستخدام لبشرة الأطفال حيث أنه من الزيوت الخفيفة التي تعمل على ترطيب البشرة والحفاظ عليها ناعمة دون التسبب في أي انسدام في مسام الجلد, أو التهاب الجلد, ويمكن استخدام زيت جونسن مع النشا للتخلص من اسمرار الجلد بشكل فوري كما أنه يساعد في إكساب الجلد نضارة ويجعله صحي, ويتم ذلك من خلال استخدامه بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقتين من النشا ونضع عليهم نفس المقدار من زيت جونسن.

نضيف عليهم معلقة من الحليب ونقلبهم معا وبعد ذلك نستخدم المزيج على الجسم أو على البشرة.

يعد ربع ساعة يتم تنظيف الجسم أو البشرة من الخليط وبعد ذلك يمكن استخدام زيت جونسن فقط لترطيب الجلد بشكل عميق.

كيفية استخدام القهوة لتفتيح البشرة والجسم بشكل فوري

القهوة من المكونات التي لها تأثير جيد على الجلد حيث تساعد في تقليل ألتهاب البشرة وتعمل على إزالة أي طبقات داكنة من الجلد وتزيل القشور التي تظهر في الجلد والبشرة, كما أنه يمكن استخدام القهوة مع زيت الزيتون لتبيض البشرة لدرجتين أفتح من أول استخدام للوصفة, وتزيل القهوة أي ترهلات في الجسم, ويمكن استخدام وصفة القهوة هذه بالطريقة التالية:-

نستخدم معلقة من القهوة ونضع عليها معلقة عسل أبيض.

نضيف عصير نصف ليمونة ونضع عليها معلقة سكر ونقلبهم معا.

نضع أخيرا معلقة زيت زيتون ونقلبهم ونوزع الخليط على الجلد وبعد ربع ساعة نقوم بغسل الجلد بماء بارد.

ماسك لبان الذكر للتفتيح الفوري للبشرة بسرعة الصاروخ

يمكن تفتيح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام ماسك لبان الذكر حيث يعتبر أقوي كولاجين طبيعي لبشرة يعطي نضارة وصفاء لا تتخيله أبدا عند دهن بشرتك بمنقوع لبان الذكر تحصلي على بشرة صافية عليكي دهن بشرتك مره واحدة أسبوعيا بمنقوع لبان الذكر باستخدام قطنة واحدة ثم قومي بتدليك البشرة جيدا سوف تلاحظين الفرق بنفسك من بياض وجمال بشرتك حيث يعتبر من أقوي الماسكات الطبيعية التي تعطي لمعان لبشرتك من أول استعمال وينصح به دائما خبراء التجميل للحصول على بشرة بيضاء