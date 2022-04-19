نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصبغي شعرك للعيد لون أشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون حناء ولا صبغات وبدون شيب النتيجة مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر من أكثر الخطوات المفضلة لدي كل السيدات وخاصة اللون الأشقر الذهبي فهو من أكثر الألوان الشائع استخدامها للشعر ومع أقتراب العيد يبحث الكثير من السيدات عن الطريقة التي يمكن صبغ الشعر في البيت بسهولة وبمكونات طبيعية دون الحاجة الي استخدام الأوكسجين لأنه من أكثر المواد التي تسبب تلف في بصيلات الشعر وتسبب تساقط بشكل كبير, ولذلك سنتناول خلال هذا المقال أفضل طريقة لصبغ الشعر في البيت بسهولة بمكونات كلها طبيعية وتوجد في البيت.

خطوات عمل صبغة طبيعية للشعر لتحويله الي اللون الأشقر الذهبي بسهولة

شاي البابونج من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للشعر حيث يكسب الشعر لون أشقر ذهبي وجميل مثل الصبغات الكيميائية ولكن دون التسبب في أي ضرر للشعر بل على العكس فهو يعمل على تغذية الشعر بالعديد من الفيتامنيات والمعادن كما أنه يقلل من تساقط الشعر وتساعد ي تقوية بصيلة الشعر بشكل كبير, ويمكن عمل صبغة للشعر بشاي البابونج بالطريقة التالية:-

نغلي معلقة من شاي البابونج مع كمية من الماء ونتركهنم خمس دقائق على النار وبعد ذلك نرفهم.

نضع عليهم معلقة كبيرة عسل أبيض ونقلبهم وبعد ذلك نضع الخليط في زجاجة.

نرش الخليط على الشعر بشكل جيد من كل أجزاءه وبعد ذلك نترك الشعر يجف ومن الأفضل الجلوس في الشمس لمدة ساعة.

ننظف الشعر جيدًا بماء بارد وننظفه بالشامبو ونرطب الشعر بالبلسم المناسب.

القرفة وخل التفاح لصبغ الشعر باللون الأشقر في البيت بسهولة

خليط القرفة مع خل التفاح من أفضل الصبغات التي يمكن استخدامها للشعر حيث أنهما بجانب أنهما يكسبان الشعر لون أشقر ذهبي مميز إلا أنه لهما دور في تنشيط خلايا فروة الرأس وتطهيرها من أي قشرة كما أنهما يحفزان نمو بصيلة مرة أخري في الأماكن الفارغة من الرأس, ويتم استخدامهما عن طريق وضع معلقة قرفة على معلقة من معلقتين من بلسم الشعر ومعلقة خل تفاح وتوضع الصبغة على الشعر ويتم تركها طوال الليل على الشعر وبعد ذلك غسل الشعر من الصبغة ويجب تجنب أي منتج يحتوي على مواد كيميائية على الشعر حتى يظل لون الصبغة أطول فترة.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ يمكن استخدام ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم مع ملعقتين من زيت الزيتون ثم فومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين علي مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك سوف تلاحظين طول ولمعان شعرك من أول استعمال تعتبر مو أكثر أنواع الوصفات التي تعمل على تكثيف الشعر بسرعة الصاروخ والحصول على شعر لامع وطويل كشعر الهنديات بكل بساطة بدون لي محت