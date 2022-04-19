مقلوبة القرنبيط المفيدة المغذية جددي سفرتك في رمضان بوجبة غذائية متكاملة

تعتبر مقلوبة القرنبيط من المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص فلديها نكهة مميزة والكثير منا لا يعرفها مما يدفعهم للبحث عن طريقة تحضيرها في المنزل لتجديد الأطباق التي يتم تقديمها على مائدتنا الرمضانية، كما أن مقلوبة القرنبيط من الأكلات التي تحتوي على الكثير من الفوائد، حيث تحتوي على البروتينات والفيتامينات والنشويات والكربوهيدرات مما يجعلها وجبة غذائية مكتملة العناصر، وإليكم في مقالنا التالي الخطوات التي يتم إتباعها في تحضير مقلوبة القرنبيط كل ما عليكم هو متابعة موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في كل المجالات.

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

يتم تحضير مقلوبة القرنبيط بمقادير بسيطة للغاية وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات مقلوبة القرنبيط

قرنبيط ويتم غسله وفصل الزهرات عنه. لحم مفروم بكمية حسب الرغبة. ملح بكمية تبعًا للرغبة. ملعقة صغيرة من السبع بهارات. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. بصلة كبيرة مفرومة فرمًا ناعمًا. كأس ونصف من الأرز الأمريكي. ثلاثة أكواب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط