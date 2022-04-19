نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الحواجب طبيعياً في البيت” تاتو طبيعي” مش هتحتاجي كوافير تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب طبيعيا، تلعب الحواجب دورا أساسيا فى إظهار ملامح الوجه وتحديدها لذلك تحرص كل فتاة على إظهارها فى أفضل شكل، ومن الطرق المعتادة لتجميل شكل الحواجب هى صبغها وتغيير لونها خاصة فى الأعياد والمناسبات المختلفة، وقد تلجأ بعض الفتيات أيضا إلى صبغ الحواجب من أجل ملئ الفراغات أو إخفاء الشيب الموجود بها فتظل تبحث دائما عن أفضل الخلطات الطبيعية التي تؤدى إلى تكثيف شعر الحواجب وتغيير لونها فى المنزل بمكونات طبيعية دون اللجوء إلى بعض الحلول التجميلية الأخرى، لذلك سنتعرف على أفضل الطرق التي تمكنك من صبغ الحواجب بمظهر يبدو طبيعيا تماما.

طريقة صبغ الحواجب بالحناء

يمكنك استخدام الحناء فى صبغ شعر الحاجب بطريقة طبيعية دون الإضرار به ودون استخدام صبغات تحتوى على مواد كيميائية وذلك من خلال الأتي:

افرغي محتوى عبوة الحناء فى وعاء ثم أضيفي عليه ملعقة من الشاي المغلي، وفى حال الرغبة فى الحصول على لون بنى فاتح يمكنك إضافة القليل من مسحوق الكركم.

امزجي الخليط جيدا ثم طبقيه على شعر حاجبيك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

صبغ الحواجب بالقهوة

تعد القهوة من أشهر المكونات التي تستخدم فى صبغ وتكثيف شعر الحاجب بطريقة طبيعية نظرا لأنها تساعد على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته، ويتم استخدامها من خلال الطريقة الأتية:

ملعقتان من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة كاكاو.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

خطوات التحضير:

اخلطي فى وعاء مسحوق القهوة مع الكاكاو ثم أضيفي عليهما العسل وزيت جوز الهند وامزجي المكونات معا جيدا.

طبقي الخليط على شعر حاجبيك واتركيه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم شطفه بالماء الفاتر.

صبغ الحواجب باللون الأسود طبيعيا

يتم استخدام القرنفل المجفف فى صبغ لون الحواجب باللون الأسود وملئ الفراغات بها بطريقة طبيعية وذلك عن طريق الأتي: