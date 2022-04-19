نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الحاتي بالتتبيلة والخلطة السرية مشوية في الفرن وبدون ما تفك منك وبطعم ومذاق يجنن في المقال التالي
الكفتة لها عديد من المواصفات وتختلف طرق عملها ولكن كفتة الحاتي تعتبر من أشهر الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل فتقوم الأمهات بالبحث عن طريقة عمل كفتة الحاتي نظرا لتنويع الطعام لأفراد أسرتها دون شرائها من الخارج، وتعتبر الكفتة من الأطباق الرئيسية علي موائد العزومات والمناسبات خاصة يفضل تناولها الأطفال في وجباتهم المدرسية، وتعاني كثير من السيدات من تحضير كفتة الحاتي لأنها لا تعطي نفس الطعم ولكن هذه الطريقة ستوضح عمل كفتة الحاتي بوصفه وطريقة جميلة وسهلة وسريعة التحضير وبنفس الطعم، وعندما تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والبهارات والبقدونس تعطي طعم جميل جدا، وللكفتة طرق عديدة عند طهيها فيمكن طهيها مقلية أو مشوية في الفرن أو على الفحم ولها رائحة شهية تجعل الناس لا يقاومون طعمها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل كفته الحاتي.
مكونات كفتة الحاتي
من ألذ وأجمل أنواع الكفتة هي كفتة الحاتي فهذه الكفتة تتسم بطعم شهي جدا ورائع ويعشقها كل الأشخاص وهي سهلة في تحضيرها ولا تتطلب مكونات كثيرة، فهي لا تحتاج سوي اللحمة المفرومة والبصل والثوم والبقدونس المفروم والبقسماط وبعض التوابل التي تزيد من جمال مذاقها وتجعل رائحتها جذابة.
إليكي مكونات عمل الكفتة
- كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- إثنين ثمرة من البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات.
- كزبرة خضراء.
- كزبرة جافة.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- بقدونس.
- إثنين فص من الثوم.
- أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.
- أعواد خشبية.
طريقة عمل كفتة الحاتي
- نحضر وعاء ونضع في كيلو واحد من اللحمة المفرومة ونضيف إليه إثنين ثمرة من البصل المفروم وأربعة ملاعق كبيرة من البقسماط وكزبرة خضراء وكزبرة جافة ونصف ملعقة صغيرة من البابريكا وبقدونس.
- ثم نضع إثنين فص من الثوم المفروم وربع ملعقة صغيرة من البهارات وربع ملعقة صغيرة من الحبهان ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.
- ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع وتوضع في الأعواد الخشبية إلى أن ننتهي من كل الكمية ثم ترص أعواد الكفتة فى صينية ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج تماما وبعد ذلك نقوم بإخراجها ونضعها في طبق التقديم.
- ثم نرش عليها حبة من البقدونس الأخضر و تقدم ساخنة مع طبق من سلطة الطحينة وبالهنا والشفا.
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