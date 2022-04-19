كفتة الحاتي بالتتبيلة والخلطة السرية مشوية في الفرن وبدون ما تفك منك وبطعم ومذاق يجنن

الكفتة لها عديد من المواصفات وتختلف طرق عملها ولكن كفتة الحاتي تعتبر من أشهر الأكلات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل فتقوم الأمهات بالبحث عن طريقة عمل كفتة الحاتي نظرا لتنويع الطعام لأفراد أسرتها دون شرائها من الخارج، وتعتبر الكفتة من الأطباق الرئيسية علي موائد العزومات والمناسبات خاصة يفضل تناولها الأطفال في وجباتهم المدرسية، وتعاني كثير من السيدات من تحضير كفتة الحاتي لأنها لا تعطي نفس الطعم ولكن هذه الطريقة ستوضح عمل كفتة الحاتي بوصفه وطريقة جميلة وسهلة وسريعة التحضير وبنفس الطعم، وعندما تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والبهارات والبقدونس تعطي طعم جميل جدا، وللكفتة طرق عديدة عند طهيها فيمكن طهيها مقلية أو مشوية في الفرن أو على الفحم ولها رائحة شهية تجعل الناس لا يقاومون طعمها، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل كفته الحاتي.

مكونات كفتة الحاتي

من ألذ وأجمل أنواع الكفتة هي كفتة الحاتي فهذه الكفتة تتسم بطعم شهي جدا ورائع ويعشقها كل الأشخاص وهي سهلة في تحضيرها ولا تتطلب مكونات كثيرة، فهي لا تحتاج سوي اللحمة المفرومة والبصل والثوم والبقدونس المفروم والبقسماط وبعض التوابل التي تزيد من جمال مذاقها وتجعل رائحتها جذابة.

إليكي مكونات عمل الكفتة

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

إثنين ثمرة من البصل.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من البهارات.

كزبرة خضراء.

كزبرة جافة.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

بقدونس.

إثنين فص من الثوم.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

أعواد خشبية.

طريقة عمل كفتة الحاتي