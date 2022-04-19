كحك العيد الناعم بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات

مع إقتراب العيد تحرص السيدات على تقديم أفضل الحلويات من الكعك والبسكويت وتقوم السيدات بإعداد كعك العيد الناعم الذي يتعبر من الحلويات الأساسية والرئيسية التى تقدم في العيد ويتناوله العديد من الناس وخاصة الأطفال يحبونه كثيرا، ويمكن تناول كعك العيد الناعم في كل الأوقات فتناوله في وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة ويمكن تناوله في باقي أوقات اليوم وتفضل السيدات عمله في المنزل لضمان جودته وطعمة أجمل بكثير من شرائها من المحلات الخارجية ولا يتحاج إلى وقت وجهد، ولا تفضل السيدات شرائها من المحلات نظرا لإرتفاع الأسعار فهى تباع بأغلى الأسعار بالإضافة إلى الطعم الغير شهي ويمكن تقديم كحك العيد الناعم بكثير من الحشوات مثل الفستق والمكسرات والعجوة الذي يتميز بأنه هش وملمسه ناعم وعند تحضيره في المنزل يصبح مثل الذي يباع في المحلات.

مكونات كحك العيد الناعم

جميع السيدات في هذا الوقت يقومون بالبحث عن طريقة عمل كحك العيد حيث أنه من المخبوزات المحبوبة والتي لابد من وجودها في الأعياد أو في المناسبات بجانب عدد من المخبوزات الآخري، فمن المعروف أن كحك العيد من أجمل الحلويات أو المخبوزات ويطلق عليه إسم آخر وهو المبسوس ويمكن أن يتم حشوه بالملبن أو يكون سادة أو نقوم بحشوه بالعجوة.

كيلو واحد من الدقيق.

نصف كيلو من السمنة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكعك.

ربع كوب من اللبن.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من السمسم.

رشة من الملح.

سكر بودر ناعم.

ملبن للحشو.

عجوة للحشو.

مكسرات.

طريقة عمل كحك العيد الناعم