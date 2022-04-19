نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كحك العيد الناعم بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي
مع إقتراب العيد تحرص السيدات على تقديم أفضل الحلويات من الكعك والبسكويت وتقوم السيدات بإعداد كعك العيد الناعم الذي يتعبر من الحلويات الأساسية والرئيسية التى تقدم في العيد ويتناوله العديد من الناس وخاصة الأطفال يحبونه كثيرا، ويمكن تناول كعك العيد الناعم في كل الأوقات فتناوله في وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة ويمكن تناوله في باقي أوقات اليوم وتفضل السيدات عمله في المنزل لضمان جودته وطعمة أجمل بكثير من شرائها من المحلات الخارجية ولا يتحاج إلى وقت وجهد، ولا تفضل السيدات شرائها من المحلات نظرا لإرتفاع الأسعار فهى تباع بأغلى الأسعار بالإضافة إلى الطعم الغير شهي ويمكن تقديم كحك العيد الناعم بكثير من الحشوات مثل الفستق والمكسرات والعجوة الذي يتميز بأنه هش وملمسه ناعم وعند تحضيره في المنزل يصبح مثل الذي يباع في المحلات.
مكونات كحك العيد الناعم
جميع السيدات في هذا الوقت يقومون بالبحث عن طريقة عمل كحك العيد حيث أنه من المخبوزات المحبوبة والتي لابد من وجودها في الأعياد أو في المناسبات بجانب عدد من المخبوزات الآخري، فمن المعروف أن كحك العيد من أجمل الحلويات أو المخبوزات ويطلق عليه إسم آخر وهو المبسوس ويمكن أن يتم حشوه بالملبن أو يكون سادة أو نقوم بحشوه بالعجوة.
- كيلو واحد من الدقيق.
- نصف كيلو من السمنة.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكعك.
- ربع كوب من اللبن.
- ربع كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من السمسم.
- رشة من الملح.
- سكر بودر ناعم.
- ملبن للحشو.
- عجوة للحشو.
- مكسرات.
طريقة عمل كحك العيد الناعم
- نقوم بوضع نصف كيلو من السمنه على النار حتى تغلي السمنه جيدا ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد وفي وعاء آخر نضع كيلو واحد من الدقيق ونضيف إليه ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.
- ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة من رائحة الكعك ورشه من الملح وملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر وربع كوب من السمسم وتقلب هذه المكونات الجافة مع بعض ثم نضيفها الى السمنة وتخلط مع بعض جيدا.
- ثم نضيف إليهم ربع كوب من اللبن الدافئ وربع كوب من الماء الدافئ ونستمر في العجن جيدا حتى يتداخل الدقيق مع باقي الخليط و نحصل على عجينة لينة ومتماسكة ثم نترك العجين لمدة عشر دقائق حتى ترتاح قليلا.
- وبعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة وإذا قمنا بحشوها على حسب الرغبة نقوم بعمل فجوة صغيرة في منتصف الكرة ونضع فيها الملبن أو العجوه أو المكسرات أو الفستق من اغلق العزيمه جيدا.
- ثم نقوم بنقشها ونحضر صينية ونضع عليها أقراص الكعك ثم ندخلها في الفرن على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بإخراجها ثم ترص في طبق التقديم ونرش عليها السكر البودرة الناعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كحك العيد الناعم بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة 100% وبطعم دايب دوب ألذ من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.