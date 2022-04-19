طريقة عمل كعك الأساور الفلسطيني بالعجوة والسمسم

يشبه كعك الأساور الفلسطيني بالعجوة والسمسم المعمول بالعجوة والمعروف بهذا الاسم في جميع دول الدول العربية ولكن شكله يتميز بإنه دائري وعجينته تتكون من عدة مكونات وله نكهة مميزة مثل اليانسون والشمر والسمسم والتي توضع مع الطحين وتعجن بالسمن والزيت والخميرة ثم يوضع فيها معجون التمر المضاف إليه القليل من الشمر والينسون والقرفة يقدم هذا الكحك في الأعياد والمناسبات لان طعمه مشهي ولذيذ لذلك يرغبه الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار ويعرف باسم كعك العيد كما يمكن تحضيره طوال العام في أي وقت من الأوقات في هذا المقال سنعرض إليكم الطريقة الأصلية لعمل كعك الأساور الفلسطيني بالتمر والسمسم وبطريقه سهله.

مقادير كعك الأساور الفلسطيني بالتمر والسمسم

1 كوب سمنة بدرجة حرارة المطبخ عدد 1 كيلو دقيق ابيض لجميع الأغراض.

1 كوب زيت نباتي صحي.

ملعقة صغيرة محلب مطحون.

عدد 6 ملاعق كبيرة سمسم محمص.

نصف كوب بحبة البركة.

2 ملعقة كبيرة سكر ابيض ناعم.

القليل من الملح.

4 ملاعق كبيرة الشمر والينسون مطحونين.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف كوب ماء فاتر.

1 كوب فاتر للعجن.

مكونات الحشوة:

معجون التمر.

2 ملعقة كبيرة من شمر واليانسون.

3 ملاعق كبيرة من السمنة.

2 ملعقة كبيرة قرفة.

طريقة تحضير كعك الأساور الفلسطيني

نجهز وعاء واسع ونضع فيه المواد الجافة من الدقيق بعد نخله والسمسم والشمر واليانسون والسكر والمحلب والملح ونضيف حبة البركة ثم نخلط كل المكونات معا.

ثم نحضر قدر ونضع فيه الزيت والسمنة ونرفعه على النار حتى تصبح المكونات ساخنة. تضيف السمنة والزيت الساخن على المكونات الجافة السابقة ونحرك المكونات مع بعضها ثم نشكل العجين وبعد نضيف البيكنج بودر. في نصف كوب ماء فاتر نضع الخميرة ورشة السكر ونقلبه ونتركه جانبا قليلا حتى يفور. وبعد نضيف كوب الخميرة فوق العجينة السابقة مع كوب الماء الفاتر ونبدأ بالعجن حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح. نضيف على التمر السمنة والشمر والينسون والقرفة ونخلط المكونات مع بعضها جيدا. ثم نأخذ من معجون التمر ونشكل على هيئة أصابع رفيعة ونضعها في قطعة العجين ونلف عليها العجين ونشكل منها على شكل أساور وتكرر نفس الطريقة حتى نفاذ الكمية. نرص أساور الكعك الفلسطيني في صينية مدهونة بقليل من الزيت ونضعها في الفرن المسبق التسخين على درجة حرارة 200.

يجب تشغيل الشواية من فوق ونتركه في الفرن من 15 إلى 20 دقيقة حسب نوع الفرن حتى يحتمر ويقدم بصحة وهناء.