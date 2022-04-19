نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريم كراميل اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة في المقال التالي

يعد حلوى الكريم كراميل من ضمن الأطباق التى تكون مفضلة فى شهر رمضان المبارك لأنها تحضر وتقدم بعد الفطار وتمتاز بطعمها الرائع ويمكن تحضيرها فى أوقات مختلفة وتزيينها حسب الرغبة، وسوف نقوم بذكر طرق مختلفة لعمل الكريم كراميل لتحضيره بالمنزل. مكونات عمل الكريم كراميل: 4 كأس حليب.

5 حبات بيض.

4 معلقة سكر كبيرة.

1 ملعقة صغيرة بشر البرتقال.

1 ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضعه على النار وإضافة السكر وتقليبه حتى يكون مكرمل ولونه ذهبي. نقوم بتحضير قالب مناسب للكريم كراميل وإضافة الكراميل وفرده جيداً فى الحواف والقعر. نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يتماسك قليلا لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نحضر وعاء ونضع فيه الحليب ونضع عليه الفانيليا والسكر ونضع عليهم بشر البرتقال. نقوم بخفق البيض فى طبق خارجي ثم نقوم بوضعه على الحليب مع الإستمرار في التقليب بسرعة. بعد غليان المزيج نقوم بوضعه على الكراميل الذي فى القالب، ونحضر وعاء أكبر من القالب ونضع به ماء ونضع القالب في وسطه الماء ونقوم بوضعه فى الفرن لمدة لا تقل 45 دقيقة. بعد ذلك نقوم بإخراجه من الفرن وتركه حتى يبرد وثم نقوم بوضعه فى الثلاجة لمدغ أربع ساعات، وبعد ذلك يقدم جاهزاً. مكونات عمل كوكتيل الكريم كراميل: 3 كيس كريم كراميل.

6 كأس لبن.

2 ملعقة نسكافيه كبيرة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

سكر حسب الحاجة. طريقة التجهيز: نقوم بإحضار كيس واحد من الكريم كراميل، وذلك بإذابة الكريم كراميل فى 2 كأس حليب. نقوم بوضع السكر ويقلب كل المكونات جيداً مع بعضهم، ونقوم بوضعها على النار حتى تبدأ فى الغليان وتتماسك جيداً. نقوم بتحضير صينية ونضع بها المزيج ونضعها فى الثلاجة حتى يبرد الكريم كراميل. نقوم بتجهيز الكيس الثاني من كريم الكراميل ونضيف إليه النسكافيه. نجهز الكيس الثالث من الكريم كراميل ونضع كاكاو عليه. نقوم بتحضير أطباق التقديم ونضع بها من كل الأنواع حتى يكون فى ثلاث طبقات مختلفة فى كل طبق ونقوم بتقديمها. مكونات عمل الكريم كراميل بآيس كريم الشوكولاته: 1 كوب حليب.

2 كيس كريم شانتيه.

2 ملعقة كاكاو.

نص كأس سكر.

1 ملعقة سحلب.

فاكهة مجففة.

2 كيس كريم كراميل.

2 كأس حليب.

1 كأس قشطة.

فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الحليب مع الكريم كراميل ونقلبهم ونضعهم على النار ونضع عليهم القشطة. نقوم بتقليب المكونات جيداً ونتركه حتى تغلي، وثم نقوم بصبها فى وعاء ونضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقه. نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كل من الحليب وكريم شانتيه والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً، وثم نضع عليهم الكاكاو واللبن البودرة ونمزجهم جيداً مع بعضهم، وثم نضع عليها الشيكولاتة وتخلط. نقوم بصبهم فى وعاء ونضع عليهم الفاكهة المجففة وتقلب بالمعلقة السيليكون أو الخشب وثم نقوم بوضعها في الثلاجة. نقوم بتحضير الأطباق الخاصة بالكريم كراميل ونضع فيه الكريم كراميل وعليها مزيج الشيكولاته وتقدم جاهزة. مكونات عمل الكريم كراميل مع بودنج المانجو: 1 علبة قشطة.

6 حبات مانجو.

1 كيس كريم كراميل.

ربع كأس زبادي.

1 كيس كريم شانتيه. طريقة التحضير: نحضر حبات المانجو ونقوم بتقطيعها مكعبات صغيرة ونضعها في طبق كبير. نقوم بإضافة الزبادي والقشطة على المانجو ونضع عليها الكريم كراميل. نقوم بتقليب كل المكونات مع بعضها جيداً حتى تختلط ببعضها. نقوم بإحضار الكريم شانتيه ونقوم بوضعه على المكونات السابقة ونمزجها جيداً. نحضر مقلاة ونضع فيها السكر ونقلبها ونتركها على النار حتى يذوب ويكون لونه ذهبي ونقوم بصبه فى قاع أطباق التقديم. نقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبدأ فى التماسك ونقوم بصب الخليط عليه. نقوم بوضعه فى الثلاجة لمدة 2 ساعة وثم نقوم بتقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريم كراميل اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكريم كراميل اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.