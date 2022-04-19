فطائر الجبنة من الوجبات التي تشكل اهتمام كبير لدى ربات البيوت خاصة على وجبة الإفطار أو العشاء أو في على السحور في رمضان نظرا لأنها من المأكولات الخفيفة على المعدة والمحببة لدى الكثير من أفراد الأسرة خاصة الأطفال فطائر الجبنه تعد من المعجنات المشهورة في جميع دول العالم العربي والغربي دائما المكون الأساسي فيها هو الجبن ويمكن عمل هذه الفطائر بأكثر من نوع من الجبنة المختلفة مثل الجبنة الصفراء والبيضاء والموزاريلا وجبنة البرمزان تخلط جميع أنواع الجبن مع بعضها فتعطي طعم ومذاق شهي متميز للفطائر كما يمكن إضافة البيض مع الخضار لبعض أنواع من الجبن لعمل الفطائر سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل فطائر الجبنة في الفرن لسحور رمضاني خفيف.

مكونات عجينة الفطائر

خمس أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من اللبن الرايب.

ربع كوب من الزيت النباتي الصحي.

عدد خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

واحد ملعقة كبيرة الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

مكونات حشوة الفطائر :

حضري نصف كيلو من الجبنة البيضاء.

ربع كوب من البقدونس الأخضر الطازج المفروم.

عدد اثنين من البيض.

مقدار كوب من الجبنه البرمزان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

طريقة عمل عجينة فطائر الجبنة

جهزي وعاء مناسب وضيفي فيه الدقيق ثم أضيفي إليه الخميرة والسكر والحليب البودر والملح والزيت النباتي واللبن الرائب إلى الدقيق.

اخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدا ثم ضيفي عليهم الماء الدافئ وابدائي في عملية العجينة باليدين.

تستغرق عملية العجن دقائق إذا كانت العجينة يابسة وتحتاج إلى المزيد من الماء ضيفي إليها كمية مناسبة من الماء حتى تحصلين على عجينة ناعمة متوسطة الليونة.

خذي من العجينة وشكلي على شكل كره ثم أدهيني وعاء بالزيت النباتي وضعي فيه كرات العجين ويغطى سطح العجين بالزيت النباتي ثم تغطي الكرات بالكيس وتترك حوالي ساعة حتى ترتاح وتختمر.

طريقة حشوة فطائر الجبنة:

في وعاء و بالشوكة فتيتي الجبنه البيضاء وأضيفي إليها جبنة البرمزان واخلطي النوعان مع بعض جيدا.

ثم اسكبي عليهم البقدونس الأخضر المفروم والفلفل الأسود وعليهم رشه الملح إذا احتاج الأمر.

قومي بخفق البيض جانبا ويضاف إلى الجبن نخلط كل هذه المكونات جيده مع بعضها حتى تتجانس وتترك جانبا لحين استعمالها في وقت لاحق.

تجهيز فطائر الجبنة