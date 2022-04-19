لمحبي الفخامة تعرف على طريقة عمل كحك الجواهر بدون تكاليف وبمقادير مظبوطة

إذا كنت تريد الحصول على ضيافة مميزة في بيتك فبالتأكيد طريقة عمل كحك الجواهر هي الوصفة المميزة التي بالتأكيد ترغب في الحصول عليها، ويمكنك البدء بالتأكيد في عمل هذه الوصفة عن طريق اتباع طريقة عملها والمكونات بالتفاصيل عن طريق العمل على رؤية الفقرات التالية، ولنتعرف عليها الآن.

طريقة عمل كحك الجواهر

إذا كنت من عشاق التميز فهذه الوصفة من الوصفات الرائعة التي تستطيع أن تقوم بتقديمها وأنت فخور بما قمت بصنعه، وهذا لأنها من أنواع حلوى العيد الفخمة التي يجب أن تكون لديك، وتعرف الآن على المقادير من خلال هذه النقاط:

المكونات

2 كيلو دقيق أو طحين متعدد الأغراض.

1100 جرام سمن بلدي أو سمن نباتي جيد من ناحية الجودة.

ثمن كيلو سمسم نيء غير محمص.

كيس خميرة فورية أو ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

50 جرام رائحة الكحك.

كيس فانيلا صغير أو نصف ملعقة صغيرة ممسوحة.

كوبان من الماء أو اللبن الفاتر.

كوب من عين الجمل المجروش.

نصف كوب من الفستق المجروش.

يمكنك استخدام أي مكسرات تريدها.

طريقة التحضير