نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الفخامة تعرف على طريقة عمل كحك الجواهر بدون تكاليف وبمقادير مظبوطة في المقال التالي
إذا كنت تريد الحصول على ضيافة مميزة في بيتك فبالتأكيد طريقة عمل كحك الجواهر هي الوصفة المميزة التي بالتأكيد ترغب في الحصول عليها، ويمكنك البدء بالتأكيد في عمل هذه الوصفة عن طريق اتباع طريقة عملها والمكونات بالتفاصيل عن طريق العمل على رؤية الفقرات التالية، ولنتعرف عليها الآن.
طريقة عمل كحك الجواهر
إذا كنت من عشاق التميز فهذه الوصفة من الوصفات الرائعة التي تستطيع أن تقوم بتقديمها وأنت فخور بما قمت بصنعه، وهذا لأنها من أنواع حلوى العيد الفخمة التي يجب أن تكون لديك، وتعرف الآن على المقادير من خلال هذه النقاط:
المكونات
- 2 كيلو دقيق أو طحين متعدد الأغراض.
- 1100 جرام سمن بلدي أو سمن نباتي جيد من ناحية الجودة.
- ثمن كيلو سمسم نيء غير محمص.
- كيس خميرة فورية أو ملعقة كبيرة.
- نصف ملعقة بيكنج بودر.
- 50 جرام رائحة الكحك.
- كيس فانيلا صغير أو نصف ملعقة صغيرة ممسوحة.
- كوبان من الماء أو اللبن الفاتر.
- كوب من عين الجمل المجروش.
- نصف كوب من الفستق المجروش.
- يمكنك استخدام أي مكسرات تريدها.
طريقة التحضير
- أول الأمر يجب أن تقوم بوضع وعاء عميق على موقد وتبدأ بوضع مقدار السمن الحيواني أو النباتي حتى تصل إلى مرحلة الذوبان ولا يجب أن تصل إلى مرحلة الغليان.
- تقوم بتجميع جميع المقادير الجافة في وعاء واحد عميق وتبدأ في خلطهم جيدًا سويًا حتى تتمكن من توزيع المكونات بطريقة متساوية في الطحين.
- تبدأ في تحضير المكونات السائلة عن طريق اختبار الخمير بواسطة وضعه في مقدار السوائل مع سكر والخميرة لكي ترى إذا كانت صالحة أم لا.
- نبدأ الآن في وضع السمن المذاب على المكونات الجافة ونبدأ في بس الدقيق مع السمن جيدًا حتى يصبح القوام أشبه إلى الرمل المندي.
- تقوم بوضع السمن المذابة مع المكونات تلاحظ وجود فوران بسبب وجود البكينج بوادر، وتحرص على تقليبه أولاً بملعقة خشبية لتتجنب أي حوادث بسبب السمن الساخن.
- عندما يصل قوام المقادير الجافة بشيء أشبه بالرمل المبلول، تقوم بوضع خليط الخميرة وتحرص على تحريك المزيج لا تقوم بعجنه على الإطلاق حتى تجمع عجينة لينة ومتماسكة.
- تقوم بتقسيم العجينة وتبدأ في وضع كل قطعه في وعاء مختلف وتبدأ في وضع المكسرات التي ترغب بها وتبدأ الآن في خلط العجين مع المكسرات الشهية.
- تبدأ في تقسيم العجين إلى كريات صغيرة وتحرص على وضعها في صينية الخبز على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تمام الاستواء وتقدم في قطع من السلفان الملمع مع رش القليل من السكر وبالهناء والشفاء.
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