طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة المورق بمكون مفاجأة سوف يعطيكِ أفضل نتيجة

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طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة من الوصفات التي يكثر البحث عنها في العزومات والمناسبات وخصوصاً في عزومات شهر رمضان المبارك، بحيث يكون الجلاش هو الطبق الرئيسي على السفرة وذلك لطعمه ومذاقه الرائع والمحبب لدى جميع أفراد الأسرة من الكبار والصغار، كما أنه من الوجبات الغنية التي يمكن أن تزين سفرتكِ وتشرفكِ أمام أفراد عائلتك ومعازيمك الى جانب بعض الأصناف الأخرى مثل المكرونة البشاميل والفراخ المشوية والأرز البسمتي وبعض الصوصات التي تزيد من النكهة والطعم مثل الكاتشب والمايونيز والثومية وغيرها،ولا ننسى السلطات وبذلك تكوني قد أتممتي جمال سفرتك بتنوع الأصناف والأطباق وأبهرتِ الجميع. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة طري ومورق من جوه ومقرمش من بره: المكونات والمقادير: نصف كيلو جلاش.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

حبة فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات صغيره.

كوب لبن كبير.

عدد واحد بيضه أو بيضتين.

سمن أو زيت حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود ورشة زنجبيل.

والمكون المفاجأة هو ملعقة بيكنج بودر. أولاً طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة: في طاسة عميقة على النار نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السمن أو ما يعادلها من الزيت النباتي ثم نضيف اليها مكعبات البصل ونحركها قليلاً حتى تدبل.

ثم نضيف إليها اللحمة المفرومة ونحركها جيداً حتى يتغير لونها إلى اللون البني.

ومن ثمة نضيف إليها الفلفل المكعبات والملح والفلفل الأسود ورشة الزنجبيل ونحرك المكونات معاً جيداً حتى تمتزج ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج، ترفع عن النار وتترك حتى تبرد قليلاً. ثانياً طريقة تحضير الجلاش الحادق باللحمة المفرومة: بعد تجهيز الحشو نقوم بإحضار صينية مقاس 30 في 40 أي متوسطة الحجم ويفضل أن تكون مستطيلة، ونحضر بولة بها نصف كوب من السمن أو الزيت ثم نضيف إليها نصف ملعقة البيكينج بودر. ثم نقوم بدهن الصينية بالزيت أو السمن السائح حسب الرغبة ونبدأ برص ورق الجلاش مع مراعاة دهن بين كل طبقة والأخرى القليل من الزيت حتى الانتهاء من نصف كمية الجلاش. ومن ثمة نقوم بإضافة خلطة اللحمة المفرومة إلى صينية الجلاش ونقوم بتوزيعها بالتساوي، ثم نبدأ بوضع طبقات الجلاش المتبقية مره أخرى بنفس الطريقة حتى الانتهاء من كامل الكمية. نقوم بدهن وجه الصينية بالزيت ونقطعها إلى مربعات متساوية بالطول والعرض، ثم نقوم بتجهيز خليط التسوية في وعاء الخلاط نقوم بإضافة البيضة وكوب اللبن وملح ورشة فلفل أسود ونصف ملعقة البيكنج بودر المتبقية ونقوم بضربهم جيداً حتى نتخلص من وجود أي تكتلات من البيض في الخليط. نضيف خليط اللبن إلى صينية الجلاش ونوزعها جيداً ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180° في الوسط حتى تمام النضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة المورق بمكون مفاجأة سوف يعطيكِ أفضل نتيجة - ثقفني

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