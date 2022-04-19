نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوني شعرك بني فاتح وغامق مع أسرار صبغ الشعر بالحناء طبيعيًا في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج المرأة إلى التغيير من آن لآخر في شعرها لزيادة ما لديها من أنوثة وإظهار ما تتمتع به من جمال، ويعتبر صبغ الشعر بالحناء من أكثر الوسائل التي تعمل على هذا التغيير باعتبار ما للشعر من قيمة كبرى لدى النساء بصفة عامة مهما اختلفت أعمارهن، ويعتمد التغيير في هذا الصدد على استعمال عدد من الطرق التي تعمل في صدد تغيير اللون من الأسود إلى الأصفر أو البني الفاتح والغامق وما إلى ذلك من الألوان القديمة والعصرية، ويتميز اللون البني بجميع درجاته بأنه اللون المفضل والمناسب لكل ألوان البشرة.

صبغ الشعر بالحناء بني فاتح

يعتبر تلوين الشعر عن طريق استعمال الحناء من اكثر الطرق أمانا للشعر، والمفضل لكثير من النساء عن استعمال الصبغات الجاهزة التي تحتوي على مواد صناعية قد تضر بالبشرة والشعر، لهذا يفضلن الكثيرات من النساء استعمال الحناء أو صبغ الشعر بالتسكافيه والقهوة في المنزل دون الذهاب إلى الكوافير ومراكز التجميل، فيمكنك الحصول على اللون البني الفاتح باستخدام الحناء أو لون بني غامق بخلط القهوة مع الحناء وكذلك النسكافيه، أما إذا أردتي لون ذهبي وأشقر فيكون بمكونات أخرى.

طريقة صبغة طبيعية للشعر بالحناء

يتم صبغ الشعر بالحناء بني فاتح تجربتي طريق اتباع الخطوات التالية:

احضري إناء عميق لإعداد الصبغة المطلوبة.

ضعي في الإناء كوب من الحناء مضاف إليه 2 ملاعق كبيرة من مسحوق ألكركم.

ثم ضيفي إلى الخليط السابق ملعقة كبيرة من خل التفاح، ويمكن استعمال نفس المقدار من الخل الأبيض.

بعد ذلك اخلطي المقدار السابق بملعقة من الخل وكوب من الماء الدافئ حتى تتكون عجينة متماسكة.

وقومي بتمشيط الشعر ثم وضع الخليط بواسطة فرشاة مع تركه لمدة 6 ساعات قبل شطفه.

طريقة عمل الحناء السوداء للشعر

يمكن للمرأة الحصول على اللون الأسود عن طريق استعمال عدد من المكونات الطبيعية كالآتي

ضعي أعشاب مرمرية بمقدار ثلاث ملاعق في إناء على النار.

وضيفي لها عدد 2 كوب من الماء حتى الوصول إلى مرحلة التبخر.

يصفى الخليط ثم يضاف إليه كوب من الحناء الطبيعي و3 ملاعق من عصير الليمون.

قومي الآن بالتقليب والخلط الجيد لكافة المكونات مع إضافة ملعقة من لون الطعام الأسود قبل الصبغ.

تلوين الشعر بالقهوة والحناء

يمكن للمرأة أيضا الحصول على لون طبيعي عن طريق صبغ الشعر بالحناء والقهوة والذي يكون عن طريق:

إضافة عدد 3 ملاعق من الحناء إلى كوب من الماء الدافئ مع التقليب الجيد.

ثم إضافة 3 ملاعق من مسحوق القهوة.

وبعد ذلك يتم عجن الخليط بواسطة نصف كوب من الخل الأبيض، و2 ملعقة من زيت الزيتون.

ويفضل ترك الخليط من 4 إلى 6 ساعات قبل الصبغ وذلك في جميع حالات الصبغ بالحناء للشعر.

خطوات صبغ الشعر اشقر فاتح طبيعيا

يعتبر اللون الأشقر من الألوان المحببة للنساء، ويمكن الحصول على هذا اللون بالطريق الطبيعي عن طريق استعمال مسحوق الحناء وإضافة عليه مقدار من ألكركم يختلف بحسب الرغبة في تفتيح الشعر، ويتم خلط المكونات مع قليل من الماء الدافئ يتناسب مع كمية الحناء و الكركم المستعملة، ويدهن الشعر من الجذور إلى الأطراف ويترك فترة قد تصل إلى 8 ساعات قبل الغسيل بالماء الدافئ.