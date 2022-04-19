طريقة عمل الكحك الملون الشهير لعيد الفطر 2022 بأسهل المقادير

طريقة عمل الكحك الملون الشهيرة بطرق بسيطة وبالصورة، نحرص الآن على جعلك تحصل على هذه الوصفة إذا كنت تحب الوصفات الجديدة التي تعد من أشهر الوصفات الجديدة التي تستطيع من خلالها أن تبدأ الآن في تغيير الحلوى التقليدية لعيد الفطر، فإذا كنت تريد الحصول على الوصفة تعرف عليها من خلال الفقرات التالية، وهذا لأننا سنحرص على جعلك تحصل على الوصفة وطريقة التحضير بحذافيرها.

طريقة عمل الكحك الملون

إذا كنت تريد التغيير من الحلوى التقليدية في عيد الفطر يجب عليك أن تتعرف على وصفة الكحك الملون الذي يعد من أهم الوصفات الحالية نظرًا للمظهر المبهج والرائع للغاية الذي قد تحصل عليه فقط من خلال التعرف عليه، وإليك الآن الوصفة عبر هذه الفقرات.

المكونات

2000 جرام دقيق أو طحين متعدد الأغراض.

1100 جرام سمن بلدي أو سمن نباتي جيد من ناحية الجودة.

125 جرام سمسم نيء غير محمص.

10 جرام خميرة فورية أو ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

50 جرام رائحة الكحك.

كيس فانيلا صغير.

2 كوب لبن أو ماء فاتر.

ألون جل طعام.

طريقة التحضير