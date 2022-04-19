اصنعي بنفسك في المنزل حلوي أصابع السميد أحلي حلوي ممكن تقدميها لأطفالك

تعتبر حلوي أصابع السميد ، من الحلويات السهلة التي يمكن إعدادها بسرعة بدون تعب أو مجهود، يقبل علي تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال، لأنها تتمتع بمذاق لذيذ ورائع وقوام هش وخفيف، وهي حلوي سهلة تتمتع بمقادير اقتصادية متوفرة في كل مطبخ، كما أن هذا النوع من الحلويات يحظى بإقبال الجميع عليه، بالإضافة إلي فوائده الصحية نظراً لاحتوائه علي جوز الهند ويتميز بقيمته الغذائية العالية، كما أنها من الحلويات المميزة الرائعة والفاخرة، من الحلويات التي يمكن أن تقدم في جميع المناسبات من الأعياد والحفلات وشهر رمضان المبارك، هي حلوى لذيذة ولها شكل جذاب مما يجعل الإقبال عليها كثيراً، لذا سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل حلوي أصابع السميد اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل حلوي أصابع السميد

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من مقادير بسيطة في متناول الجميع وهي كالتالي:-

كوب من السميد.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من الزبدة.

2 معلقة صغيرة بكينج بودر.

معلقة كبيرة من جوز الهند.

شربات بارد.

فستق للتزين.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير حلوى أصابع السميد اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كما يلي:-

قومي أولاً بخلط الدقيق مع الزبدة وامزجيهم جيداً، ثم قومي بإضافة الحليب السائل واستمري في الخلط. ثم ضيفي كل المكونات الباقية ماعدا الشربات والفستق، وقومي بالعجن بواسطة اليد حتي تحصلي علي عجينة لينة وطرية. بعد ذلك افردي العجين بواسطة النشابة، ثم قومي بتقطيعها وتشكيلها علي شكل صوابع. ثم قومي بقلي الأصابع في زيت متوسط الحرارة حتي تأخذ لوناً ذهبياً، ثم قومي بوضعها في الشربات البارد، ثم اغمسيها في الفستق ثم تقدم بألف صحة وعافية.

اسرار نجاح الحلويات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أهم الأسرار وهي كالاتي:-