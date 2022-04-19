طريقة تحضير الارز المعمر في البيت بوصفة بسيطة وسهلة وطعم متميز

الارز المعمر اكله قد تكون مميزة، ومفيدة جدًا للجسم، فهو يقدم بجانب الكثير من الاكلات المختلفة سواء كان لحوم أو دجاج أو حتى خضار بأنواعه المختلفة، فيزيد الاكل طعم وجمال، فهو عبارة عن ارز يتم تسويته باللبن الحليب والقشطة فيصبح ذات شكل وطعم مختلف تمامًا عن الطرق التقليدية التي اعتدنا على تقديم الأرز بها، وطريقة تحضير الارز المعمر سوف تكون موضوع هذا المقال الان يمكنكم متابعتنا لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل الارز المعمر في المنزل

قوم يعمل طاجن الارز المعمر في المنزل، يمكنك تقديمه للعائلة، أو للضيوف في العزائم المختلفة، فهو لذيذ وشهي، كما أنه غير مكلف ولا يحتاج إلى مجهود، وطريقة وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

كوبين من الارز الابيض.

كوبين ونصف من اللبن الحليب.

اربع ملاعق من القشطة.

ملعقتين كبار من السمن ويفضل البلدي لتعطي له طعم ورائحة مميزة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير