نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الارز المعمر في البيت بوصفة بسيطة وسهلة وطعم متميز في المقال التالي
الارز المعمر اكله قد تكون مميزة، ومفيدة جدًا للجسم، فهو يقدم بجانب الكثير من الاكلات المختلفة سواء كان لحوم أو دجاج أو حتى خضار بأنواعه المختلفة، فيزيد الاكل طعم وجمال، فهو عبارة عن ارز يتم تسويته باللبن الحليب والقشطة فيصبح ذات شكل وطعم مختلف تمامًا عن الطرق التقليدية التي اعتدنا على تقديم الأرز بها، وطريقة تحضير الارز المعمر سوف تكون موضوع هذا المقال الان يمكنكم متابعتنا لمعرفة الخطوات.
طريقة عمل الارز المعمر في المنزل
قوم يعمل طاجن الارز المعمر في المنزل، يمكنك تقديمه للعائلة، أو للضيوف في العزائم المختلفة، فهو لذيذ وشهي، كما أنه غير مكلف ولا يحتاج إلى مجهود، وطريقة وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- كوبين من الارز الابيض.
- كوبين ونصف من اللبن الحليب.
- اربع ملاعق من القشطة.
- ملعقتين كبار من السمن ويفضل البلدي لتعطي له طعم ورائحة مميزة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
- في البداية نقي الارز جيدًا، ثم قومي بنقعه في كمية مناسبة من المياه بحيث تغطي الوجه بالكامل.
- اتركيه لمدة ساعة في المياه.
- صفي الأرز من المياه بعد ذلك بالكامل حتى يكون جاهز.
- قومي بعد ذلك بإحضار طاجن من الفخار مناسب للكمية التي تم تجهيزها.
- أضيفي بالطاجن اللبن الحليب.
- قومي بوضع الملح، ثم قلبي الملح حتى يذوب بالحليب.
- أضيفي بعد ذلك الأرز بحيث يكون مغطى تمامًا باللبن الحليب.
- أضيفي إليه السمن أيضًا.
- ادخلي الطاحنة الفرن في الرف الاوسط على درجة حرارة ١٨٠ درجة واتركيه لمدة نصف ساعة.
- افتحي الفرن على الأرز للتأكد من اقتراب نضجه، وذلك بظهور بعض البقع الذهبية على الوجه، وامتصاص اللبن بالكامل.
- فإذا ظهر ذلك بالفعل قومي بوضع ملعقتين من القشطة على الوجه، وافركي القشطة جيدًا حتى تغطي الوجه بالكامل.
- ادخلي الأرز مرة أخرى في الفرن، واتركيه حتى يتغير لون الوجه بالكامل ويتحمر بالشكل المميز المطلوب.
- هكذا يمكنك إخراج الأرز المعمر من الفرن، وتقيطعه إلى قطع مناسبة للتقديم في أطباق.
- يتم تقديم الأرز وهو ساخن مع الاكلات المختلفة، ويتم تناوله بألف هنا وشفا.
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