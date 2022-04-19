خطوات تحضير ورقة اللحم زي المطاعم وبطريقة سهلة ومتميزة والطعم خرافي

هناك العديد من الاكلات الشرقية التي يحبها الكثير من الناس، ولها طعم مميز، ويجتمع حولها جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الأكلات هي ورقة اللحمة التي تتكون من قطع اللحمة، مع أنواع الخضروات المشكلة، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد المختلفة التي يحتاجها الجسم، من فيتامينات ومعادن أساسية، وتقدم ورقة اللحمة في العزومات لتزين المائده بأجمل طعم وشكل، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال المقال.

طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار المشكل

من خلال السطور القادمة سوف نعرض خطوات عمل ورقة اللحمة بكل سهولة، والتي يتم تحضيرها بشكل بسيط، فلا تحتاج مجهود أو وقت، وسوف تنال اعجاب كل من يتناولها، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

كيلو من اللحمة اي نوع مقطع الى مكعبات.

حبتين من الكوسة المقطعة مكعبات.

حبتين من البطاطس متوسطة الحجم المقطع مكعبات.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع كوب من البسلة.

حبة واحدة من الجزر كبيرة الحجم، مقطعة إلى مكعبات.

حبة من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح.

كوبين من صلصة الطماطم.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الزعتر.

رشة من الروزماري.

رشة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

طريقة التحضير