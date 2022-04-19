نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير ورقة اللحم زي المطاعم وبطريقة سهلة ومتميزة والطعم خرافي في المقال التالي
هناك العديد من الاكلات الشرقية التي يحبها الكثير من الناس، ولها طعم مميز، ويجتمع حولها جميع أفراد العائلة، ومن أهم هذه الأكلات هي ورقة اللحمة التي تتكون من قطع اللحمة، مع أنواع الخضروات المشكلة، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد المختلفة التي يحتاجها الجسم، من فيتامينات ومعادن أساسية، وتقدم ورقة اللحمة في العزومات لتزين المائده بأجمل طعم وشكل، والان سوف نتعرف على خطوات تحضيرها بشكل تفصيلي من خلال المقال.
طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار المشكل
من خلال السطور القادمة سوف نعرض خطوات عمل ورقة اللحمة بكل سهولة، والتي يتم تحضيرها بشكل بسيط، فلا تحتاج مجهود أو وقت، وسوف تنال اعجاب كل من يتناولها، وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات
- كيلو من اللحمة اي نوع مقطع الى مكعبات.
- حبتين من الكوسة المقطعة مكعبات.
- حبتين من البطاطس متوسطة الحجم المقطع مكعبات.
- بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.
- ربع كوب من البسلة.
- حبة واحدة من الجزر كبيرة الحجم، مقطعة إلى مكعبات.
- حبة من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح.
- كوبين من صلصة الطماطم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- رشة من الزعتر.
- رشة من الروزماري.
- رشة من البصل البودرة.
- رشة من الثوم البودرة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء كبير مناسب.
- ضعي بداخله اللحمة بعد تقطيعها الى مكعبات صغيرة ليسهل نضجها.
- أضيفي إليها بعد ذلك كل الخضار الذي تم تقطيعه.
- ثم أضيفي البهارات بالكامل.
- قلبي كل المكونات جيدًا حتى تختلط وتتجانس.
- أضيفي بعد ذلك صلصة الطماطم.
- قلبي باستخدام ملعقة.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- افردي بداخل الصينية ورق الفويل.
- قومي بوضع كل المكونات بداخل الصينية.
- اغلقي ورق الفويل على المكونات جيدًا.
- بواسطة الشوكة قومي بعمل بعض الفتحات البسيطة.
- ادخلي الصينية بداخل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة.
- اتركي الصينية حتى تنضج تمامًا.
- وذلك لمدة لا تقل عن ساعة كامل.
- قومي بفتح جزء من الورق للتأكد من نضج اللحمة والخضار.
- اخرجي الصينية بعد ذلك من الفرن بعد التأكد من أمام النضج.
- يمكنك تقديمها هكذا، ويتم تناول ورقة اللحمة عادتًا مع الارز بالشعرية.
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