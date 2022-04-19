نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات المنزلية لعلاج مرض النقرس للوقاية من إلتهاب المفاصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرض النقرس من الأمراض التي تنتج عن تناول الأفراد بروتينات بكميات كبيرة مثل اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة، ولهذا السبب يرجع تسميته باسم داء الملوك، وهو عبارة عن نوع من الالتهابات التي تصيب المفاصل التي تؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم مثل: الأذنين، مفاصل اليدين، القدمين، الركبتين، وينتج عنه أعراض كثيرة أهمها التورم والالتهابات.

أعشاب لعلاج النقرس

توجد أعشاب طبيعية كثيرة تستخدم في علاج مرض النقرس والحد من أعراضه، ومن ضمنها:

الكرفس

يساعد الكرفس في التخلص من حمض اليوريك ويمكن تناوله على هيئة أقراص مستخلصة من الكرفس.

ينصح بتناول ٤ أقراص كحد أقصى كل يوم أو تناول مقدار نصف كوب عصير الكرفس بشكل يومي لمدة شهر.

الكركم

يمنع تكوين مادة البروستاجلاندين التي تحدث آلام متفرقة، ويخفف من حدة الآلام الناتجة عن وجود التهابات.

الأفوكادو

يقلل من مستوى حمض اليوريك في الدم، والذي يسبب ارتفاعه في الدم إلى حدوث آلام شديدة في العظام والإصابة بمرض النقرس.

الكرز

يستخدم الكرز في منع حدوث نوبات الألم الحادة.

وصفات منزلية تساعد في علاج مرض النقرس

يمكن علاج مرض النقرس باستخدام بعض الوصفات التي تتكون من مكونات طبيعية وأعشاب، ومن ضمن الوصفات المنزلية للعلاج نجد:

خل التفاح

من المعروف عن خل التفاح أنه يستخدم دائماً في علاج نوبات الصداع وحموضة المعدة، بجانب علاجه للنقرس والالتهابات التي تلحق بالمفاصل بسبب احتواء خل التفاح على نسبة حموضة تعمل على تخفيف الآلام الحادة في المفاصل، يتم استخدام الخل في تحضير الوصفة التالية:

المكونات

مقدار ملعقة خل تفاح صغيرة.

كوب ماء.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونين السابقين جيداً في كوب ويتناول الفرد منهم ثلاث مرات كل يوم. عند ملاحظة نتيجة فعالة لهذه الوصفة يمكن استخدام ملعقتين خل تفاح على كوب ماء واحد.

جذور الزنجبيل

تحتوي جذور الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات مفيدة كثيراً في تخفيف الآلام والحد من وجود الالتهابات، ويوجد عدة طرق لاستخدام الزنجبيل كما يلي:

المكونات

مقدار نصف ملعقة جذور زنجبيل صغيرة.

مقدار كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير