نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الثوم لعلاج آلام عرق النسا تناولها لمدة 14 يوما وسيختفي الألم ويزول في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرض عرق النسا مرض عام لا يقتصر على السيدات فقط كما يظهر من اسمه، لأن البعض كان يعتقد أن الإصابة به مقتصرة فقط على السيدات نسبةً إلى اسمه، ويمكن القضاء عليه وعلاجه بكل سهولة باستخدام أعشاب ومكونات طبيعية أشهرها الثوم، ويمكن استخدامه بمفرده أو إضافته للأطعمة وتناولها ولكن المهم أن تصل العناصر الموجودة في الثوم للجسم.

أسباب الإصابة بعرق النسا

تكثر الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض عرق النسا، ومن أبرز أسباب الإصابة بجد التالي:

قد يكون السبب وراء الإصابة بعرق النسا نمو عظام فقرات الظهر بشكل كبير ورائد عن الطبيعي.

نتيجة حدوث ورم للعصب الوركي الذي يؤدي بدوره لإصابة العمود الفقري بفتق.

إذا كان المريض مصاب بمرض السكري.

علاج عرق النسا بالثوم

يحتوي الثوم على مواد مضادة للالتهابات وتكسن الألم، ولذلك يستخدمه البعض في علاج عرق النسا، كما أنه يستخد علاج عرق النسا بالثوم من خلال المزج بالحليب ويشرب دافئا أو من خلال تناول عدد من ثمرات الثوم على الريق أو من خلال إضافته على الأطعمة للاستفادة من فوائده الكثيرة، وآشار بعض الأطباء أن استخدام الثوم في علاج عرق النسا من العلاجات التي أثبتت فعاليتها خلال 14 يوما من بدء الاستخدام.

الكركم والحليب لعلاج عرق النسا

يعتبر خليط الكركم والحليب من أفضل طرق علاج عرق النسا بسبب احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، واحتوائه على عنصر الكركمين الذي يهدئ الألم والالتهابات، ويمكن تحضير هذه الوصفة كما يل:

المكونات:

ملعقة كركم.

ملعقة حليب.

كوب قرفة.

كمية عسل قليلة.

طريقة التحضير:

نضع الكركم لكوب الحليب ونضيف عليه كمية قليلة من القرفة ونضع المكونات على النار. بعدما تغلي المكونات نضع كمية عسل مناسبة لتغيير المذاق للأفضل. يتم تناول هذا المشروب مرتين كل يوم لنحصل على النتيجة الأفضل.

الزنجبيل مع زيت السمسم لعلاج عرق النسا

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل آلام عرق النسا، وتتكون هذه الوصفة من:

المكونات:

ملعقتان زيت زنجبيل.

ملعقتان عصير ليمون.

عدد ٣ ملاعق زيت سمسم.

طريقة التحضير: