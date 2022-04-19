طريقة عمل الكحك الدايب بتاع المحلات المشهورة في خطوات بسيطة بالصور

يبحث الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي عن طريقة عمل الكحك الملون الذي اشتهر في الآونة الأخيرة داخل المحلات التجارية الشهرية، بالإضافة إلى ربات المنازل الذين يقمن ببيعه عبر المجموعات التي توفرها العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، فبدلاً من أن تقومي بشرائه الآن يجب عليك أن تقوم الآن بعمله بمقادير سهلة للغاية ولن تتخيلي مقدار النظافة والطعم المميز الذين ستحصلين عليه، وإليك الآن الوصفة بحذفيرها عبر الآتي.

طريقة عمل الكحك

من المعتاد أن الوطن العربي بالكامل يجمع على بعض الوصفات المميزة لحلوى العيد ومن بينها حلوى الكحك أو ما يطلق عليه بالكعك، وسنحرص الآن على جعلك تحصل على أفضل وصفة على الإطلاق لن تجعلك تندم، وإليك المكونات وطريقة العمل.

المكونات

2 كيلو دقيق أو طحين متعدد الاستخدامات.

1100 جرام سمن بلدي أو حسب الرغبة.

125 جرام سمسم.

10 جرام خميرة فورية أو ملعقة كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

50 جرام رائحة الكحك.

كيس فانيلا صغير.

2 كوب لبن أو ماء.

طريقة التحضير

نقوم بوضع مقدار السمن على الموقد حتى تمام الذوبان، ولا يجب أن يغلى.

نبدأ بوضع كامل المقادير الجافة مع بعضهم الدقيق، رائحة الكعك، البيكنج بودر، سمسم ويقلب جيدًا.

نقوم بإحضار إناء مقدار اللبن أو الماء ونضع فيها الخميرة مع السكر حتى يتم اختبارها إذا ما كنت فاسدة أم لا.

نبدأ الآن في وضع السمن المذاب على المكونات الجافة ونبدأ في بس الدقيق مع السمن جيدًا حتى يصبح القوام أشبه إلى الرمل المندي.

عندما يصل إلى القوام الذي حرصنا على قوله في الفقرة السابقة نبدأ في وضع المقادير السائلة عليه، وتبدأ مرحلة البس إلى أنه تصبح عجينة طرية لا تلصق في اليد.

مقادير الحشو

نصف كيلو ملبن.

ملعقتين سمن.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة تحضير الحشو