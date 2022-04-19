طريقة عمل الكحك الناعم الشهي في العيد بطريقة سهلة ولذيذة أفضل من محلات الحلويات

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يحتفل المسلمون في كافة انحاء العالم بعيدي الفطر والاضحي من كل عام بتقديم الكحك للضيوف والمهنئين بالعيد. وتختلف تسمية هذا الحلي من بلد لأخري فهو معروف بالكحك في مصر والكعك في فلسطين. ويسمي بالمعمول في الشام والاردن ويمتاز الكحك بطعمة الشهي واللذيذ وقوامه الناعم الذي يذوب في الفم. وفي هذا المقال سنقوم بتحضيره بعدة طرق مختلفة بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة الكحك الناعم المكونات للحشوة: احضار خمس وعشرون غراما من السمن.

اربعون غرام من الطحين.

مئتان وخمسون غراما من العسل.

سمسم حسب الرغبة. لتحضير العجينة: خمسمئة غرام من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

اضافة ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من حوائج الكحك. طريقة التحضير نقوم بتحضير الحشوة عن طريق تذويب السمن في وعاء فوق نار متوسطة الحرارة ثم اضيفي اليه السمن وقلبي حتى يمتص الطحين السمن.

اضافة السمسم وتايعي التقليب حتى يصبح المزيج ذهبيا ثم اضيفي العسل واتركية حتى يغلي.

ارفعي الحشوة عن النار ودعيها جانيا حتى تبرد.

قومي بتحضير العجينة عن طريق تذويب السكر والخميرة في الماء الدافئ.

ضعي السمن في قدر فوق نار متوسطة الحرارة حتى تذوب.

اخلطي الطحين والسمسم في وعاء كبير ثم احدثي حفرة في وسط الطحين.

اضافة السمن الي الطحين ثم اضيفي الحليب وحوائج الكعك واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينه ناعمة ولينة.

قسمي العجينة والحشوة الي اصابع اسطوانية واحشي العجينة وشكليها حسب الرغبة واتركيها جانيا لمدة ثلاثين دقيقة.

اخبزي الكحك في فرن ساخن على حرارة مرتفعة لمدة خمس عشرة دقيقة.

اخراج الكحك من الفرن واتركية حتى يبرد ثم رشيه بسكر البودرة وقدميه. طريقة الكحك بالحليب المكونات كوبان من السميد الناعم.

احضار كوبان من السمن المذاب بالزيت.

كيلو غرامان من الطحين الابيض.

اربعة اكواب من السكر.

ملعقة صغيرة من المستكة الناعمة.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ستة اكواب من الحليب الدافئ او أكثر قليلا حسب الحاجة.

أربع ملاعق صغيرة من البي كنغ باودر. طريقة التحضير نقوم بخلط الطحين والسميد والسكر والمستكة والخميرة والبيكنج باودر في وعاء كبير.

احدثي حفرة في منتصف الخليط ثم اضيفي السمن والزيت ووزعي المزيج جيدا عن طرق فرك المكونات باليدين حتى تتشرب السمن.

اضيفي الحليب بالتدريج واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمه وقابلة للتشكيل.

شكلي العجينة الي اصابع ثم لفي العجينة على نفسها حتى تحصلي على شكل الكحك.

وضع الكحك في صينية فيها ورق زبدة وادهنيه بالقليل من الحليب واخبزيه حتى يصبح ذهبي اللون. طريقة الكحك المصري المكونات ثلاثة اكواب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب واحد من السمنة النباتية (ويفضل السمنة البلدي.

وضع كوب واحد من الماء الدافئ او الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من القزحة (اختياري).

ملعقة كبيرة من السكر.

وضع ملعقة كبيرة من حوائج الكعك (موجود عند العطار).

عجوة تمر للحشو. طريقة التحضير نقوم بتذويب السمنة وافركيها وهي ساخنة جدا مع الطحين بأطراف الاصابع حتى تتوزع السمنة بشكل جيد ثم اضيفي حوائج الكعك والسمسم الي الطحين واتركيها جانبا حتى تبرد السمنة قليلا.

ذوبي الخميرة الفورية والسكر في الماء الدافئ واتركيها جانيا لمدة خمس عشرة دقيقة.

اضيفي الخميرة والماء الي الطحين واعجني الي ان تحصلي على عجينه متماسكة وطرية غطي العجينة واتركيها جانيا لمدة نصف ساعة.

تشكيل كرات صغيرة من العجينة واحشي كل كرة بالعجوة ثم شكلي الكحك وزينيه بملقط المعمول.

اخبزي الكحك في فرن ساخن على حرارة مئة وثمانين لمدة عشرين الي ثلاثين دقيقة.

اخراج الكحك من الفرن ودعيه جانبا حيت يبرد ثم زينية بسكر البودرة واحفظيه في اوعية محكمة الاغلاق حتى موعد الاغلاق. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكحك الناعم الشهي في العيد بطريقة سهلة ولذيذة أفضل من محلات الحلويات - ثقفني

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