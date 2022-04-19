قنبلة التبيض الفوري من كريم النشا والكركم للتفتيح والتخلص من التصبغات

كريم الكركم والنشا لتفتيح البشرة، تعد هذه الطريقة في تبييض الوجه من أفضل الطرق الفعالة التي تعطي نتيجة مرضية للشخص من أول استعمال لها، فتعمل على توحيد لونها وجعلها نضرة وذات إشراقه متميزة، بدلاً من الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، ومن خلال السطور القادمة في هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة استعمال الكركم مع النشا بأقل الإمكانيات مع استعمال مواد طبيعية غير ضارة من مطبخك للتبيض وشد تجاعيد الوجه، تابعونا حضراتكم من خلال هذا المقال للتعرف على الطريقة.

كريم الكركم والنشا للتبيض

تعتبر مكونات هذه الوصفة من المكونات الممتازة وسهل الحصول عليها، وتعد أكثر أماناً حيث تعد من المواد الطبيعية والمتوفرة وسهلة التحضير مع مراعاة المقادير، وتعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص.

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة واحدة من بودرة النشا.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الجلسرين.

ملعقتان من الحليب.

ملعقة واحدة صغيرة من الكريم المرطب.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء ونضع في المكونات السابقة بالتدريج.

ثم نقوم بوضع ملعقتي الحليب مع الكركم ويتم التقليب جيداً.

يتم وضع النشا مع الخليط ونقلب جيداً حتى لا تتسبب في عمل تكتلات.

يتم إضافة الجلسرين والكريم المرطب مع التقليب باستمرار حتى تمتزج المواد مع بعضها جيداً.

أصبح لديك الآن كريم تبيض وترطيب وشد للوجه طبيعي وأمن ويعطي نتيجة من أول استخدام.

طريقة الاستعمال:

نقوم بوضع كمية من الخليط على الوجه مع التدليك بلطف لمدة 10 دقائق.

يتم شطف الوجه بالماء البارد بعد الانتهاء من الوقت.

ثم يتم الاحتفاظ بالخليط لمدة يومين داخل الثلاجة ويتم الاستعمال خلال ذلك الوقت.

هذا الخليط يفيد في تفتيح البشرة كما يرطبها أيضاً.

بعد استعمال هذه الطريقة سوف تحصلين على بشرة طبيعية وجذابة.

استمري على هذا الكريم وسوف تبهرك النتيجة السحرية بدلاً من استخدام المواد التجارية.

كريم النشا والحليب لشد الوجه

عليك مزج ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة كبيرة من النشا والقليل من عصير الليمون.

تمزج المكونات معاً للحصول على قوام كريمي.

يتم تطبيقه على البشرة ويترك نصف ساعة ثم يتم فركه وغسله.

يثم يرطب بأي نوع كريم مرطب، ولاحظي البشرة ونقائها من أول استخدام.

والآن قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم الكركم مع النشا بطريقة سهلة وجيدة وذات نتائج عالية ومن يريد المزيد من الاستفسار يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت ممكن إنشاء الله.